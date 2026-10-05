Non ce l'ha fatta il motociclista cuneese coinvolto in un incidente a Villanova Mondovì

Non ce l'ha fatta Renato Lorenzo Bruno, il motociclista cuneese di 59 anni rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di ieri, domenica 4 ottobre, a causa di un violento scontro con un'automobile a Villanova Mondovì. L'uomo è deceduto nella notte presso l'ospedale "Montis Regalis" di Mondovì, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

L'incidente si era verificato intorno alle ore 15 lungo via Torino, all'altezza del supermercato Ins, in un momento caratterizzato da traffico particolarmente intenso. Sul posto erano prontamente intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza medicalizzata, le squadre dei Vigili del Fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza dei mezzi e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Le condizioni del motociclista erano apparse subito critiche ai soccorritori. Renato Lorenzo Bruno risiedeva nel quartiere San Paolo a Cuneo, dove viveva con la moglie e i figli. Ancora da definire la data dei funerali.

34 VITTIME DALL’INIZIO DELL’ANNO

La scomparsa del 59enne aggiorna il drammatico bilancio dei sinistri stradali nella Granda, portando a 34 il numero delle vittime dall'inizio dell'anno. La tragedia si inserisce in una scia particolarmente dolorosa di incidenti che nelle ultime settimane hanno insanguinato le strade del Monregalese.

Solamente martedì 22 settembre aveva perso la vita a Mondovì il sessantenne Enrico Garelli, residente a Castelletto Stura, a seguito di uno scontro con un'auto lungo la Strada Statale 28. Pochi giorni dopo, sabato 26 settembre, a Montaldo Mondovì era deceduto Manolito Werner Wachtel, infermiere cinquantacinquenne dell'Asl Cn1 residente a Fossano, travolto da un furgone mentre si trovava a bordo del suo scooter. Su quest'ultimo episodio le indagini delle forze dell'ordine hanno registrato sviluppi recenti: il conducente del furgone, un ventinovenne ligure, è risultato positivo all'alcoltest ed è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale, in attesa della conferma delle controanalisi.