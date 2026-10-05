Saluzzo, il Festival del Rumore porta in sala la storia di Alessandra Appiano

Il Festival del Rumore arriva a Saluzzo con il suo secondo appuntamento. Sabato 10 ottobre alle 21 il Cinema Teatro Magda Olivero, in via Palazzo di Città 15, proietta "Amica di salvataggio", il docufilm diretto da Nanni Delbecchi e narrato da Lella Costa. La data è stata scelta apposta: il 10 ottobre è la Giornata mondiale della salute mentale, la ricorrenza da cui è nato il Festival. Da cinque anni, ogni ottobre, l'associazione La Voce di Elisa Odv organizza incontri, spettacoli, concerti, laboratori e proiezioni per "fare rumore" e rompere il silenzio sulla salute mentale. L'obiettivo è combattere pregiudizi e stigma e diffondere una nuova cultura del benessere psichico.

Il documentario racconta la storia di Alessandra Appiano e il suo rapporto con i disturbi dell'umore. Appiano è stata scrittrice, giornalista e autrice televisiva, ed era impegnata nel volontariato. È morta a 59 anni. La sua vita è stata piena di sogni e di successi, ma anche segnata da un profondo disagio psichico con cui ha convissuto a lungo. Il film è diretto dal marito Nanni Delbecchi, che lo ha scritto con Vito Oliva. Ripercorre la sua storia attraverso le sue parole e quelle di amici come Renzo Arbore, Monica Leofreddi, Diego Dalla Palma e don Antonio Mazzi. La voce di Lella Costa guida lo spettatore nella casa di Alessandra, tra i suoi spazi e i suoi oggetti. Racconta la sua carriera e la sua energia, ma anche la lotta contro la depressione e il disturbo bipolare, che le erano stati diagnosticati quando era ancora ragazza.

La serata va oltre la storia di Alessandra e racconta anche quelle di Daniela ed Elisa. Le tre donne sono accomunate da un disturbo dell'umore, dall'importanza che i libri hanno avuto nelle loro vite e dalle origini astigiane. Alessandra è l'autrice del premiato romanzo "Amiche di salvataggio". Daniela era una libraia, e i libri erano per lei come una seconda casa. Elisa, nel libro "Noi, Voci invisibili", ha raccontato con una scrittura semplice e misurata la fatica che le ha causato la malattia. Dalle loro storie sono nate diverse associazioni. Amici di salvataggio e Un libro per Daniela si sono unite da poco in un'unica realtà, mentre La Voce di Elisa Odv continua il proprio lavoro. Oggi queste associazioni collaborano a progetti comuni sul benessere mentale e sul sostegno alle persone fragili, come la serata di Saluzzo.

«Parlare di salute mentale significa prima di tutto imparare ad ascoltare: ascoltare le persone, le loro storie e anche ciò che spesso rimane nascosto dietro il silenzio – afferma Carlo Milordini, presidente de La Voce di Elisa –. È questo il senso del Festival del Rumore: creare occasioni in cui la salute mentale possa essere raccontata senza paura e senza stigma, perché solo ciò di cui si parla può diventare patrimonio di una comunità».

La vicepresidente Antonia Bassignana sottolinea il filo che lega le tre storie: «Alessandra, Daniela ed Elisa hanno incontrato nella loro vita la sofferenza psichica e hanno trovato nei libri una forma di espressione e di relazione con gli altri. Anche da queste storie sono nate associazioni e progetti che oggi scelgono di collaborare per trasformare la sofferenza in attenzione, cultura e sostegno».

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. L'evento è organizzato con Ratatoj e con l'associazione Un libro per Daniela – Amici di salvataggio. Lo sostengono la Fondazione CR Saluzzo, M2 Sistemi di Savigliano e il CSV Cuneo, con il patrocinio del Comune di Saluzzo e dell'Asl Cn1.