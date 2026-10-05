Nell'ambito della terza edizione di "Anziani In-Forma", progetto che punta a promuovere l'invecchiamento attivo e a favorire la partecipazione della comunità, si terrà un importante appuntamento di informazione e supporto aperto a tutta la cittadinanza.
L'incontro, dal titolo "NON SOLO PENSIONE: Invalidità, maggiorazioni, bonus – Mappa del labirinto previdenziale", si svolgerà mercoledì 14 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la Sala Polivalente Comunale in via Don Orione 11 a Borgo San Dalmazzo.
L'obiettivo dell'iniziativa è fornire strumenti pratici e chiarezza per orientarsi nel complesso sistema previdenziale e assistenziale, affrontando temi cruciali come le pensioni di invalidità, le maggiorazioni sociali e i diversi bonus disponibili.
L'incontro, organizzato dalla CISL Cuneo, sarà tenuto da Cristina Barbero, Responsabile Patronato INAS CISL Cuneo, e da Pierluigi Marengo, Segretario Organizzativo CISL Cuneo.
L'incontro è gratuito ed è rivolto non solo agli anziani, ma anche ai loro familiari, figli e ai volontari del settore. È gradita la conferma di partecipazione.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:
Marta Demontis: 388 4430110 (Borgo San Dalmazzo).
Anziani in-forma è un progetto del Comune di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con Unione Montana Valle Stura, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, ASLCN1, Cooperativa sociale Emmanuele, Insieme diamoci una mano ODV Valle Stura, Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa sociale S.R.L., associazione Santuario di Monserrato, CISL Cuneo, Associazione Don Luciano. Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito di attuazione del Piano per l'Invecchiamento attivo.
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Eventi | 05 ottobre 2026, 19:59
"Anziani In-Forma 3": a Borgo San Dalmazzo un incontro per orientarsi nel labirinto previdenziale
Mercoledì 14 ottobre, presso la Sala Polivalente Comunale, l'evento gratuito con gli esperti del Patronato INAS CISL per fare chiarezza su pensioni, invalidità, maggiorazioni e bonus
Nell'ambito della terza edizione di "Anziani In-Forma", progetto che punta a promuovere l'invecchiamento attivo e a favorire la partecipazione della comunità, si terrà un importante appuntamento di informazione e supporto aperto a tutta la cittadinanza.