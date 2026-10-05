Faule celebra 30 anni di Bagna Caöda: sei giorni tra tradizione, musica e convivialità

Sarà un'edizione speciale quella che Faule si prepara a vivere dall'8 al 13 ottobre, con la 30ª Festa della Bagna Caöda, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più caratteristici dell'autunno del territorio. Sei giornate dedicate alla gastronomia, alla musica, alle tradizioni locali e alla voglia di stare insieme, con un programma pensato per coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età.

Al centro della festa ci sarà naturalmente la Bagna Caöda di Faule, preparata secondo la ricetta locale e il disciplinare depositato presso la Camera di Commercio di Cuneo. Un patrimonio gastronomico che dal 2025 può inoltre fregiarsi del riconoscimento della Regione Piemonte come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT).

La bagna caöda, con i suoi ingredienti semplici e il caratteristico sapore deciso, racconta una parte importante della storia piemontese e degli antichi scambi tra le terre del Piemonte e le popolazioni del mare. Una tradizione che Faule ha saputo custodire e trasformare in un appuntamento capace di richiamare ogni anno numerosi appassionati.

A sottolineare il valore della manifestazione sono il sindaco Chiara Boretto, il presidente della Pro Loco Marco Alemanno e il presidente della Confraternita Urbano Molon, insieme a Giuseppe Scarafia, impegnati nella valorizzazione della festa e della tradizione della Bagna Caöda.

L'apertura ufficiale è prevista giovedì 8 ottobre alle 18,30, nei locali riscaldati della Vecchia Distilleria, con una serata condotta da Sonia De Castelli. Sarà presentato il progetto "Po me Amor", dedicato alle tradizioni e ai prodotti tipici condivisi dai territori di Faule, Cardè, Revello e Scarnafigi. Seguiranno la consegna del 21° Fujot d'oro, a cura dell'Accademia della Bagna Caöda di Faule, l'inaugurazione dei lavori realizzati alla Vecchia Distilleria, il taglio del nastro e l'apertura della mostra fotografica "30 anni di Bagna Caöda di Faule".

La serata proseguirà con la prima cena a base di Bagna Caöda e, alle 21, con la musica dell'orchestra Sonia De Castelli.

Da venerdì a martedì il calendario sarà quindi un susseguirsi di appuntamenti gastronomici e di intrattenimento: dalle serate danzanti alle iniziative sportive e benefiche, passando per la fiera dell'artigianato, dell'antiquariato e dei prodotti tipici, le attività per bambini e il Gran Galà della Moda.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà quello di domenica 11 ottobre, quando Faule ospiterà la fiera e numerose iniziative nell'area Fontane del Parco del Monviso, con escursioni in trenino, raduno di auto e moto storiche, tiro con l'arco e giochi per i più piccoli. Nel pomeriggio spazio alla moda con il Gran Galà della Moda e l'elezione di Miss Faule 2026, presentato da Elia Tarantino, con Canta Ginegia Bonsaver.

Lunedì sarà invece dedicato soprattutto alle famiglie e ai bambini, con magia, bolle di sapone, merenda e la sfida di torte casalinghe, mentre martedì 13 ottobre la festa si chiuderà con la cena e la grande serata musicale dell'orchestra Federica Cocco.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente anche il Luna Park.

I pasti saranno serviti in modalità self-service, senza necessità di prenotazione e fino a esaurimento delle scorte. Per i gruppi numerosi sarà possibile riservare il posto a tavola. Tel.: 371-5866641

IL PROGRAMMA DELLA 30ª FESTA DELLA BAGNA CAÖDA

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE

Ore 18.30 – Vecchia Distilleria: Inaugurazione della 30ª Festa della Bagna Caöda, con la conduzione di Sonia De Castelli.

Presentazione del progetto "Po me Amor", dedicato alle tradizioni e ai prodotti tipici condivisi dai Comuni di Faule, Cardè, Revello e Scarnafigi.

Consegna del 21° Fujot d'oro, a cura dell'Accademia della Bagna Caöda di Faule.

Inaugurazione dei lavori alla Vecchia Distilleria.

Intervento delle autorità e taglio del nastro.

Apertura della mostra fotografica "30 anni di Bagna Caöda di Faule".

Ore 19.30 – Cena con la Bagna Caöda.

Ore 21 – Serata danzante con l'orchestra Sonia De Castelli.

VENERDÌ 9 OTTOBRE

Ore 19.30 – Cena con la Bagna Caöda.

Ore 21 – Serata danzante con l'orchestra "Giuliano e i Baroni".

SABATO 10 OTTOBRE

Ore 9.30 – Cava Fontane a Faule, Camminata benefica "Noi e la natura". Offerta libera per beneficenza.

Info: 339-2701157. Previsto pacco per i partecipanti.

Ore 14 – Prima edizione del torneo "Burraco e Bagna Caöda".

Ore 19.30 – Cena con la Bagna Caöda.

Ore 21 – "Italo Beat", spettacolo presentato da Micheal Capuano.

DOMENICA 11 OTTOBRE

Dalle ore 8 – Per le vie del paese Fiera dell'artigianato, dell'antiquariato e dei prodotti tipici.

Per tutta la giornata:

escursione naturalistica in trenino nell'area "Fontane" del Parco del Monviso;

raduno di auto e moto storiche;

tiro con l'arco per grandi e piccini, a cura degli Arcieri Tetto Bacchetta – Csain Cuneo;

giochi in piazza per i bambini.

Ore 12.30 – Pranzo con la Bagna Caöda.

Ore 14 – Gran Galà della Moda ed elezione di Miss Faule 2026, presentato da Elia Tarantino, con Canta Ginegia Bonsaver.

Ore 19.30 – Cena con la Bagna Caöda.

Ore 21 – Serata danzante con l'orchestra "Luca Frencia".

LUNEDÌ 12 OTTOBRE

Ore 15 – Pomeriggio dedicato ai bambini con magia, bolle di sapone, animazione e merenda.

A seguire, sfida di torte casalinghe, aperta a tutti, residenti e non, con premiazione finale.

Ore 19.30 – Cena con la Bagna Caöda.

Ore 21 – Serata danzante con l'orchestra "Luigi Gallia".

MARTEDÌ 13 OTTOBRE

Ore 19.30 – Cena con la Bagna Caöda.

Ore 21.30 – Serata conclusiva della festa con la grande orchestra "Federica Cocco".

INFORMAZIONI

I pasti sono self-service e non è necessaria la prenotazione. Per i gruppi numerosi è possibile riservare il posto a tavola. Il servizio sarà attivo fino a esaurimento delle scorte.

Tel.: 371-5866641