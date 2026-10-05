A Fossano la Commissione Pari Opportunità inaugura la mostra “Maria Sklodowska – Curie in Italia”

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Fossano, in collaborazione con Pro Natura Cuneo, Donne per la Granda e l’Istituto Tecnico Commerciale Tesauro di Fossano, inaugura venerdì 9 ottobre, alle 18, presso la sede di via Bava San Paolo 2 la mostra a ingresso libero “Maria Skłodowska-Curie in Italia – Tre viaggi, una passione”.

L’esclusiva rassegna del doppio premio Nobel per la Fisica e la Chimica (rispettivamente nel 1907 e nel 1910) farà quindi anche tappa nella Città degli Acaja, resterà aperta al pubblico sino al 18 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

L’esposizione si sviluppa in pannelli esplicativi messi a disposizione dall’Accademia Polacca delle Scienze di Roma, dieci in lingua italiana e dieci in lingua inglese, e racconta i tre viaggi che Marie Skłodowska-Curie compì in Italia e la passione scientifica che la animò. Un percorso affascinante che unisce storia, scienza e memoria, destinato a un pubblico ampio e particolarmente adatto alle visite scolastiche.

“La Commissione Pari Opportunità del Comune di Fossano ringrazia vivamente il Comune per il costante sostegno istituzionale e organizzativo che rende possibile la realizzazione dell’iniziativa; l’Istituto Vallauri per il prezioso supporto logistico e non solo, che consente di allestire e gestire al meglio gli spazi espositivi e Pro Natura Cuneo per il generoso prestito del materiale in esposizione, senza il quale la mostra non avrebbe potuto offrire la ricchezza documentale e didattica che la caratterizza. - commenta Anna Mantini, a nome della Commissione Pari Opportunità – Un grazie anche a Donne per la Granda per il supporto e la collaborazione attiva nella promozione e nella realizzazione del progetto”.

“Si tratta di un’occasione importante per celebrare una delle figure più emblematiche della scienza mondiale, la prima donna in assoluto a vincere un Premio Nobel e l'unica figura nella storia umana ad averne vinti due in ambiti scientifici diversi, sottolineando il ruolo delle donne nella ricerca e il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e mondo della scuola” – ha concluso.

La Commissione Pari Opportunità invita cittadini, studenti, insegnanti e appassionati di scienza e storia a partecipare numerosi all’inaugurazione e a visitare la mostra nei giorni successivi, per riscoprire insieme il legame speciale di Marie Curie con l’Italia e il suo straordinario contributo alla conoscenza umana".

Le scuole interessate a prenotare una visita possono farlo tramite il modulo online disponibile al seguente link:

https://forms.gle/bD1GMhMXjowVQBW89

Per informazioni: 335 205845 – 347 1498316.