PIT BIKE / Francesca Cagna sesta assoluta e seconda di categoria

Domenica 4 ottobre si è corsa, sulla pista pavese di Ottobiano, il GP della Padania, la sesta prova del campionato Pit Bike, al quale ha preso parte, al rientro dall’infortunio, la centaura ormeese attualmente residente in Liguria Francesca Cagna, unica ragazza su un lotto di quindici partenti.

Nella gara organizzata dalla SB Corse l’ormeese si è ben comportata, realizzando il settimo tempo nelle prove cronometrate.

In gara uno, vinta da Francesco Favatà (categoria Motolive 2T), seguito da Kevin Donato (Categoria Expert SBK WC) e da Ivan Bassi (Motolive 2T), Fra#146 ha chiuso in sesta posizione, ma seconda della categoria Expert SBK WC.

(Francesca Cagna insieme al papà Claudio)

La seconda frazione, andata ad Antonio Rotondo (Motolive 2T) davanti a Favatà ed a Bassi, ha visto nuovamente l’ormeese chiudere in sesta posizione, ma seconda della Expert SBK WC.

In entrambe le gare Francesca ha realizzato il suo miglior tempo sul giro in 1’4,9.

“Nonostante avessi percorso pochi chilometri a causa dei postumi dell’incidente - ha detto Francesca Cagna -, sono riuscita a difendermi egregiamente, lasciandomi alle spalle numerosi maschietti. Desidero ringraziare in primo luogo papà Claudio, sempre presente, Golem, PZ Racing, Selleria CS, Bender Design, Labelbike, PT Lab 3D, MG Graphics e Suspension 36, che mi hanno dato una grossa mano”.