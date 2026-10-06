Poste Italiane, riaprono rinnovati gli uffici di Canale e Roccavione

Riaprono al pubblico gli uffici postali di Canale e Roccavione, completamente ristrutturati nell’ambito del progetto Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

Le sedi sono state rinnovate con nuovi arredi e colori nelle sale dedicate alla clientela, corsie per persone ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico. Sono stati inoltre realizzati degli sportelli ribassati, pensati per richiedere con maggiore comodità i servizi della Pubblica Amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi postali.

Negli uffici postali sono disponibili i certificati anagrafici e i servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata da Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente agli sportelli, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Gli uffici postali tornano a disposizione dei cittadini con il consueto orario:

Canale sito in Via Torino 3 dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Roccavione sito in Via Della Madonna 2 dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Attraverso Polis, Poste Italiane conferma la propria missione al servizio del sistema Paese e il valore della capillarità, elemento fondante del proprio modo di fare impresa, in controtendenza rispetto al progressivo abbandono dei territori.