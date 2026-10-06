Verzuolo, inaugurata la nuova mensa delle scuole medie [FOTO]

È stata inaugurata lunedì 5 ottobre la nuova mensa delle scuole medie di Verzuolo, in via Europa. Un intervento atteso da tempo che ha permesso di realizzare uno spazio dedicato alla refezione direttamente all'interno del complesso scolastico, evitando agli studenti gli spostamenti che in passato erano necessari per raggiungere altri locali.

L'opera è stata finanziata con quasi 128 mila euro di fondi Pnrr e con ulteriori 52 mila euro di risorse comunali, provenienti dall'avanzo libero di bilancio.

Il nuovo ambiente, realizzato attraverso una nuova struttura adiacente all'edificio esistente, dispone di 75 posti ed è dotato anche di uno spazio per lo sporzionamento dei pasti.

(Nelle foto, un momento dell'inaugurazione della nuova mensa di Verzuolo)

"È stata una piccola inaugurazione, semplice, ma per noi significativa – spiega il sindaco di Verzuolo Mattia Quaglia – perché siamo orgogliosi di aver portato a compimento un investimento che permette di consegnare alla scuola uno spazio dedicato, al piano terra, pensato per essere funzionale alle esigenze degli studenti e del personale.

La struttura – prosegue il sindaco - è stata progettata in continuità con l'edificio scolastico, tanto che il nuovo volume si integra con il fabbricato esistente senza alterarne l'armonia architettonica. I pasti arrivano dal centro di cottura della casa di riposo e vengono successivamente sporzionati nella nuova mensa. Dallo scorso anno scolastico è stato infatti reintrodotto lo sporzionamento direttamente a scuola, superando la modalità del pasto sigillato adottata durante il periodo dell'emergenza Covid".

Particolare attenzione è stata dedicata anche al comfort acustico. Nella sala sono stati installati pannelli fonoassorbenti, una soluzione pensata per contenere il rumore quando il locale viene utilizzato contemporaneamente da decine di ragazzi.

"Quando ci sono 70-75 ragazzi in una sala – sottolinea Quaglia – il rumore può diventare importante. Per questo abbiamo previsto anche i pannelli fonoassorbenti, così da rendere l'ambiente più confortevole. La struttura ha inoltre superato il collaudo dell'Asl ed è quindi pienamente funzionale".

L'intervento si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione delle scuole medie avviato negli anni. La candidatura e la progettazione dell'opera sono partite durante il precedente mandato amministrativo del sindaco Giancarlo Panero con l'allora vicesindaco e poi sindaco Giampiero Pettiti e hanno successivamente trovato attuazione. Nel complesso scolastico sono già stati realizzati diversi lavori, dalla manutenzione del tetto all'efficientamento dei serramenti, oggi riqualificati per circa il 90%, fino agli interventi sul tetto e sulla pavimentazione della palestra.

"L'obiettivo – conclude Quaglia – è continuare a investire sulle scuole, non soltanto per rendere gli edifici più belli, ma soprattutto più sani, salubri, efficienti e funzionali. È un investimento sugli spazi in cui ogni giorno vivono studenti, insegnanti e personale scolastico e, in definitiva, sul futuro della nostra comunità".

La nuova mensa era già entrata in funzione nelle settimane precedenti all'inaugurazione, consentendo così agli studenti di iniziare a utilizzare concretamente il nuovo spazio.

(In foto, alcuni membri della Proloco di Verzuolo)

All'inaugurazione, oltre al sindaco Mattia Quaglia la Giunta e i consiglieri di maggioranza e di minoranza, hanno presenziato l'assessore regionale Marco Gallo, il consigliere provinciale Ivana Casale con assessori e consiglieri dei comuni limitrofi: Fiammetta Rosso per Saluzzo, il vicesindaco di Costigliole Saluzzo Luigi Molinengo e Marco Fina consigliere comunale di Piasco.

Presente anche la dirigente dell'Istituto comprensivo di Verzuolo Enrica Vincenti e il Luogotenente Roberto Besante comandante della Stazione dei Carabinieri di Verzuolo



