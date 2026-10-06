"Incontri col Maestro": ad Alba la musica e il talento del pianista Yifan Wu

Domenica 11 ottobre alle 14.30 nella Sala storica del Teatro Sociale di Alba il Civico Istituto Musicale in collaborazione con Alba Music Festival inaugura gli appuntamenti di Incontri col Maestro.

Yifan Wu incontrerà gli allievi del Civico Istituto Musicale e tutto il pubblico, in un’occasione di grande interesse e ispirazione per i giovani musicisti, con la presenza di Dino Bosco, musicologo e divulgatore, che ci condurrà, in modo anche informale, nel mondo di uno dei giovani pianisti più riconosciuti, tra dialoghi con il pubblico, piccole esecuzioni e curiosità. L’incontro è ad ingresso libero e gratuito.



Ricordiamo che al mattino alle ore 11, sempre presso la Sala storica del Teatro Sociale di Alba, si terrà l’inaugurazione della XV edizione della rassegna CLASSICA, dove ascolteremo un concerto straordinario di Yifan Wu con musiche di Mozart, Beethoven, Schumann.

L'ingresso al concerto è gratuito per gli insegnanti e gli allievi del Civico Istituto Musicale di Alba, e per gli allievi del Liceo Musicale e della Scuola Media a indirizzo musicale albesi.