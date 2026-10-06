Il "Baruffi" di Mondovì saluta il preside Franco Comino: per dodici anni guidò l’istituto tecnico

Riceviamo e pubblichiamo.

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Oggi Mondovì si stringe nel ricordo del professor Franco Comino, figura storica della nostra città e per 12 anni guida dell'Istituto Tecnico "Baruffi".

Sotto la sua direzione centinaia di studenti sono diventati cittadini e professionisti, trovando in lui un punto di riferimento fondamentale.

Il professor Comino ha incarnato e trasmesso i valori più autentici dell'insegnamento: il senso del dovere, la presenza costante e la responsabilità.

La sua è stata una guida improntata al rispetto per l'istituzione e per ogni persona che la viveva, guidando con autorevolezza ma sempre con profonda umiltà.

Attraverso la sua passione per lo sport e la montagna ha saputo testimoniare quanto siano importanti la disciplina, la costanza e l'impegno quotidiano.

Ci ha insegnato che la scuola non è solo dare delle nozioni, ma è educazione alla vita e costruzione di legami autentici; per lui è stata anche il luogo degli affetti più grandi, dove ha incontrato la donna che sarebbe diventata sua moglie.

Ci lascia un grande educatore, che ha dedicato la vita alla formazione dei giovani.

Alla sua famiglia va il cordoglio più sentito da parte di quella comunità del Baruffi che lui stesso ha contribuito a creare e mantenere.