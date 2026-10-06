Infissi e isolamento: perché la posa conta quanto il materiale

Quanto una casa isoli dal freddo e dai rumori, quanto resti confortevole e per quanti anni l’infisso continui a funzionare bene dipende anche da come viene misurato, progettato e montato.

Per capire cosa pesi davvero sul risultato abbiamo preso come riferimento l’esperienza di Cristian Qualtieri di Qualtieri Infissi, che vende e monta serramenti a Lecce, in provincia e in altre zone del Salento. Dal suo lavoro arriva un’idea semplice: un infisso non si sceglie a catalogo come un elettrodomestico, nasce da una serie di passaggi che devono tornare tra loro.

Il materiale conta, ma non decide da solo

PVC, alluminio e legno sono le strade più battute, e ognuna ha i suoi punti di forza. Il PVC piace per l’isolamento e per la manutenzione ridotta. L’alluminio per la resistenza, la durata e le soluzioni di design che consente. Il legno per l’aspetto e per il calore che dà agli ambienti. In mezzo ci sono i sistemi misti, come il legno-alluminio.

Nessuna di queste opzioni è giusta in assoluto per ogni casa. Prima di scegliere conviene sapere cosa si vuole ottenere, com’è fatto il vano e quanto isolamento serve davvero: il materiale viene dopo. È l’approccio che emerge dall’esperienza di Qualtieri, secondo cui il materiale da solo non garantisce il risultato.

Isolamento termico e acustico: contano tutti i pezzi

Chi cambia le finestre vuole quasi sempre una casa che disperda meno e che mantenga una temperatura più stabile. Un serramento adatto può aiutare, con effetti sul comfort e sui consumi.

Per i rumori il discorso è lo stesso. Telaio, vetro, guarnizioni e chiusure lavorano come una catena: se un anello è più debole degli altri, l’infisso rende meno di quanto prometta la scheda tecnica. Per questo, nell’esperienza di Qualtieri con i clienti di Lecce e del Salento, i valori dichiarati vanno letti con prudenza. Contano, ma dentro un quadro più ampio fatto di progetto, misure e qualità del montaggio.

La posa è parte della prestazione

Si tende a pensare alla posa come all’ultimo atto, un’operazione a sé che arriva quando tutto il resto è già deciso. Invece è lì che si gioca buona parte della qualità. Il nuovo infisso va collegato al vano esistente, e misure, allineamenti, stabilità e chiusura devono essere a posto. Un serramento ottimo montato male può dare spifferi, rumore e una chiusura imprecisa.

Per Qualtieri, scegliere un prodotto con buone caratteristiche tecniche e poi trascurare il montaggio significa guardare solo metà del problema. Una posa fatta con cura permette al serramento di dare le prestazioni per cui è stato scelto.

Per questo comprare un infisso non dovrebbe somigliare a un acquisto qualsiasi. Sopralluogo, rilievo delle misure, progetto e installazione sono un unico percorso, e pesano sul risultato quanto la scelta tra PVC, alluminio e legno.

Il sopralluogo: vedere la casa prima di scegliere

Una cosa è scegliere da catalogo, un’altra è costruire l’intervento sulla casa vera. In mezzo c’è il sopralluogo. Misure, caratteristiche del vano, tipo di apertura ed esigenze di isolamento non si possono valutare in modo generico.

È il momento in cui le richieste del cliente incontrano la soluzione concreta. Una finestra su misura non è soltanto una finestra con le dimensioni giuste: è un serramento pensato insieme al modo in cui verrà montato e alle prestazioni che deve garantire.

Conta ancora di più quando le finestre si cambiano dentro una ristrutturazione. Coordinare infissi, porte e oscuranti fin dall’inizio evita rattoppi dell’ultimo minuto e tiene insieme funzionalità, isolamento ed estetica.

Risparmio energetico: meglio non promettere troppo

Cambiare le finestre e risparmiare energia vanno ormai a braccetto nella testa di molti. Conviene però non farsi illusioni facili: un infisso nuovo può migliorare l’efficienza della casa, ma quanto dipende da com’è fatto l’edificio di partenza e da come viene eseguito il lavoro.

Anche qui vale lo sguardo d’insieme. Materiale, vetro, ferramenta, misure, progetto e posa vanno scelti in modo coerente tra loro. Concentrarsi su uno solo di questi elementi può portare a comprare un prodotto valido che, nella casa reale, non fa quello che ci si aspettava.

Cosa chiarire prima di chiedere un preventivo

Prima di chiedere un preventivo vale la pena mettere in ordine le priorità: isolamento termico, meno rumore, sicurezza, risparmio energetico, comfort, oppure semplicemente la necessità di sostituire serramenti ormai vecchi. Da lì dipendono il materiale, la configurazione della finestra e quanta personalizzazione serve.

Qualche domanda pratica può aiutare a confrontare le offerte:

• È previsto un sopralluogo, e chi prende le misure?

• La posa è compresa nel preventivo e da chi viene eseguita?

• Come si tiene conto delle condizioni dell’abitazione, oltre alle caratteristiche del prodotto?

• Se le finestre fanno parte di una ristrutturazione, come si coordinano con porte e oscuranti?

Il confronto tra PVC, alluminio e legno resta il punto di partenza, non quello d’arrivo. Una finestra che funziona bene a lungo è quasi sempre il risultato di un buon prodotto, di un progetto pensato per quella casa e di una posa fatta con cura.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.