Costruzioni Nord Ovest ff s.r.l. ricerca personale per ampliamento organico

Costruzioni Nord Ovest FF S.r.l., impresa con sede a Piasco in provincia di Cuneo, operante nel settore delle costruzioni in cemento armato industriali e agricole e nella manutenzione di impianti per il settore del biogas e biometano, ricerca nuove risorse da inserire nel proprio organico.

Posizioni ricercate:

Operai edili specializzati e qualificati

Muratori e carpentieri edili

Operai con esperienza nel settore delle costruzioni

Saranno anche valutate candidature di persone con esperienza minima nel settore, interessate a intraprendere un percorso di crescita professionale all’interno dell’azienda.

Requisiti richiesti:

Serietà, affidabilità, disponibilità al lavoro in squadra e motivazione.

Costituirà titolo preferenziale l’esperienza maturata nel settore edile e il possesso di eventuali abilitazioni professionali.

È richiesta la disponibilità a effettuare trasferte sul territorio nazionale, anche per più giorni.

Contratto e retribuzione:

CCNL applicato : Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per dipendenti edili

: Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per dipendenti edili Retribuzione annua lorda (RAL) € 34.000- € 42.000 in funzione dell’esperienza, delle competenze professionali e del livello d’inquadramento

Si offre inserimento in un contesto aziendale in crescita, con possibilità di sviluppo professionale

La ricerca è rivolta a candidature di tutti i generi, nel rispetto delle pari opportunità e della normativa vigente in materia di discriminazione.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo: info@costruzioninordovest.it indicando nell’oggetto della mail: Candidatura - Ricerca personale