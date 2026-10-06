Da Alba una tecnologia che promette di risolvere le code e i cantieri stradali

Governare il traffico, eliminare i paralizzanti ingorghi davanti ai cantieri stradali e aiutare gli automobilisti a trovare parcheggio riducendo al contempo le emissioni inquinanti. Sono queste le sfide quotidiane affrontate da Trafficlab, società d'ingegneria con sede ad Alba, nata nel 2021 dall'intuizione dell'ingegner Andrea Marella e cresciuta fino a contare un team di dieci specialisti tra ingegneri del traffico, sviluppatori software e data analyst.

Il cuore tecnologico sviluppato dall'azienda albese è Wetraffic, una suite basata su tecnologia cloud che incrocia in tempo reale i dati raccolti da telecamere, sensori radar, veicoli connessi e rilevazioni sul campo. Lo strumento consente alle amministrazioni pubbliche e ai gestori della viabilità di prendere decisioni immediate o pianificazioni a lungo termine, trasformando concretamente i concetti di smart city e smart road.

Tra i casi studio più significativi realizzati dalla società figura l'intervento sviluppato per la Regione Valle d'Aosta in partnership con Vico – Valdostana Impresa Costruzioni. L'opera ha riguardato la complessa gestione della circolazione veicolare in prossimità del cantiere per il rifacimento del ponte nel comune di Hône, dove la tecnologia di Trafficlab ha garantito il monitoraggio e la sicurezza del flusso stradale senza paralizzare il traffico locale.

Un altro campo di applicazione cruciale riguarda l'analisi e la risoluzione dei problemi viabili strutturali, come la progettazione ottimizzata di rotatorie per eliminare incroci pericolosi o lo studio di flussi e sosta nei quartieri ad alta densità abitativa. L'efficacia delle soluzioni albesi è testimoniata dall'adozione della suite da parte di oltre 200 clienti tra enti pubblici e realtà private su tutto il territorio nazionale.

La società presenta i propri risultati e casi applicativi nell'ambito dei saloni di settore in corso a Bologna nel mese di ottobre 2026.

"Che siano grandi città o piccoli comuni, gli enti locali hanno bisogno di strumenti per gestire meglio il traffico e migliorare la vita dei cittadini – spiega l'amministratore delegato Andrea Marella –. Wetraffic, già scelta da oltre 200 clienti pubblici e privati, cresce grazie alle richieste che arrivano dal campo e vogliamo portarla ancora più vicina ad automobilisti, ciclisti e pedoni. Raccontiamo questo percorso, partito da Alba, a chi lavora ogni giorno per una mobilità più vivibile".