Firma digitale istantanea: cos'è e come funziona

La firma digitale istantanea risolve il problema in pochi minuti: niente dispositivi da attendere, niente software da installare, solo un'identità digitale e una connessione a internet.

Chi utilizza la firma digitale solo occasionalmente trova in questa soluzione un'alternativa pratica ai certificati annuali o triennali, con lo stesso valore legale di una sottoscrizione autografa.

Cos'è la firma digitale istantanea

È una firma elettronica qualificata "usa e getta", conosciuta anche come firma digitale one shot. Si basa su un certificato qualificato a durata limitata, non superiore a 60 minuti, valido per un solo utilizzo. Proprio perché qualificata, ha piena validità legale in Italia e nell'Unione europea, a differenza di una semplice firma elettronica. Non servono token né smart card: la sottoscrizione avviene da remoto, attraverso l'infrastruttura sicura del prestatore di servizi fiduciari.

Formati supportati

Con la Namirial firma digitale istantanea si possono firmare file PDF, DOC, XML e altri formati, fino a 10 MB e senza password, nei formati PAdES, CAdES e XAdES. I PDF oltre le 40 pagine vengono sottoscritti automaticamente come firma digitale CAdES, con estensione .p7m.

Come funziona la firma digitale immediata

Il processo è interamente online e si completa in pochi passaggi:

dopo l'acquisto della firma digitale, si riceve un'e-mail con il link di attivazione; ci si autentica con SPID, di qualunque gestore accreditato, oppure con la Carta d'Identità Elettronica; si carica il documento da sottoscrivere; si scarica il file firmato, pronto per l'invio.

Per controllare l'esito, è possibile usare la funzione di verifica della firma disponibile nell'app web Namirial Sign.

Firma digitale con SPID o con CIE

La firma digitale con SPID è la strada più rapida, perché basta il proprio account. Con la CIE servono invece il PIN della carta e un lettore NFC oppure uno smartphone compatibile. In entrambi i casi il riconoscimento avviene senza appuntamenti né videochiamate.

Vantaggi e costi: una firma digitale economica

Il punto di forza è la flessibilità: si paga solo ciò che serve. Sul sito Namirial una singola firma parte da 6,99 euro più IVA, mentre i pacchetti da 5 a 50 firme riducono il costo unitario. Ogni firma acquistata può essere usata entro un anno.

La namirial firma digitale usa e getta è ideale per privati che inviano domande a bandi pubblici, per chi firma un contratto di lavoro o di locazione e per professionisti con esigenze sporadiche. Chi firma ogni giorno, invece, troverà più conveniente una firma remota pluriennale.

Firma digitale istantanea: quando sceglierla

La firma digitale istantanea offre valore legale pieno, attivazione immediata e costi contenuti, senza vincoli di abbonamento. Dietro il servizio c'è Namirial, prestatore di servizi fiduciari qualificati che supporta aziende, pubbliche amministrazioni e professionisti nella gestione sicura di identità digitali, firme elettroniche e documenti con valore legale. Se ti serve firmare un documento oggi, la soluzione è a portata di SPID.













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