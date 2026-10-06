I segreti delle bollette: come leggere, capire e risparmiare su luce e gas, incontro a Mondovì

Capire davvero una bolletta di luce o gas non è sempre semplice. Tra voci di spesa, imposte, oneri e costi che possono risultare poco chiari a una prima lettura, orientarsi può diventare difficile, soprattutto in un periodo in cui l’attenzione delle famiglie alla spesa energetica è sempre più alta.

Per questo motivo Confcommercio Mondovì organizza un incontro informativo dal titolo “I segreti delle bollette”, in programma giovedì 8 ottobre alle ore 14.45, presso la sede di Piazza Roma 2.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e nasce con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per comprendere meglio le bollette di luce e gas. Esperti del settore illustreranno, con un linguaggio semplice e accessibile, le principali voci che compongono una bolletta, spiegando il significato dei diversi costi e aiutando i partecipanti a individuare gli elementi a cui prestare maggiore attenzione.

Conoscere ciò che si sta pagando è il primo passo per poter fare scelte più consapevoli. Una maggiore conoscenza delle proprie utenze può infatti aiutare le famiglie a confrontare le diverse offerte presenti sul mercato, individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e prestare maggiore attenzione alle proposte commerciali ricevute, anche telefonicamente o attraverso i canali digitali.

L’incontro vuole quindi rappresentare un servizio concreto per cittadini e famiglie, offrendo informazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza un tema che riguarda quotidianamente tutti.

La partecipazione è aperta a tutti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede di Confcommercio Mondovì al numero 0174 46893.