Sabato 10 ottobre il pianoforte a quattro mani di Carles Lama e Sofia Cabruja al Monastero della Stella

"Divina Opera" è il titolo del concerto che sabato 10 ottobre alle 21 porterà al Monastero della Stella di Saluzzo, in piazzetta Trinità 4, il duo pianistico spagnolo formato da Carles Lama e Sofia Cabruja.

L'evento è organizzato dall'associazione Antidogma Musica in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in Artbonus.

Tra i duo pianistici più apprezzati a livello internazionale, Lama e Cabruja proporranno un programma dedicato alle grandi pagine dell'opera, reinterpretate nella particolare formazione del pianoforte a quattro mani.

La serata prenderà il via con Antonio Vivaldi, attraverso "Sposa, son disprezzata" dal Bajazet e "Agitata da due venti" dalla Griselda. Seguirà l'Ouverture da "Il Barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini, quindi la celebre "Casta Diva" dalla Norma di Vincenzo Bellini.

Il programma proseguirà con Giacomo Puccini, con una Fantasia su temi originali nella trascrizione di Adrià Barbosa, e con Camille Saint-Saëns, del quale sarà eseguita "Mon coeur s'ouvre à ta voix" da Sansone e Dalila. Nella seconda parte saranno protagoniste le musiche di Giuseppe Verdi, con una Fantasia su temi originali, e di Richard Wagner, con "Isoldens Liebestod" da Tristan und Isolde e l'Ouverture da "Tannhäuser".

La collaborazione artistica tra Carles Lama e Sofia Cabruja è iniziata nel 1987 e li ha condotti sui palcoscenici di prestigiose sale internazionali, tra cui la Carnegie Hall di New York, il Palau de la Música Catalana di Barcellona, la Sala Verdi di Milano, il Teatro Colón di Buenos Aires e il Teatro Solís di Montevideo.

Pianisti riconosciuti e sostenuti ufficialmente da Steinway & Sons, uno dei marchi più prestigiosi al mondo nella produzione di pianoforti, sono apprezzati per la brillantezza tecnica, la qualità sonora e la straordinaria sintonia nell'esecuzione. Una combinazione di precisione, eleganza e coinvolgimento che ha portato la critica newyorkese a definirli "i re del pianoforte a quattro mani".

Biglietto 5 euro.

Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it

al link: https://www.monasterodellastella.it/evento/divina-opera

Info: stampa.antidogmamusica@gmail.com