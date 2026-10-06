CICLISMO / La cuneese Elisa Balsamo convocata ai Mondiali su pista di Shanghai

La campionessa cuneese Elisa Balsamo è stata inserita ufficialmente tra i 21 atleti convocati dai commissari tecnici della Nazionale italiana per prendere parte ai "Campionati del Mondo Elite su pista", in programma allo Shanghai Velodrome, sull'isola di Chongming, da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre.

La manifestazione iridata rappresenterà il primo importante banco di prova nel percorso di qualificazione verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Nata a Cuneo il 27 febbraio 1998 e cresciuta a Peveragno, Elisa Balsamo è una delle atlete simbolo del ciclismo italiano contemporaneo, portacolori della Lidl-Trek Women Team. Velocista, su strada nel 2016 a Doha si è laureata campionessa del mondo in linea nella categoria Juniores. Attiva tra le Elite dal 2017, nel 2020 ha vinto il titolo europeo in linea Under 23 e nel 2021 si è laureata campionessa del mondo Elite nei mondiali disputati nelle Fiandre. Su pista, da Elite vanta il titolo mondiale 2022 nell'inseguimento a squadre, oltre a cinque titoli europei e all'oro nell'inseguimento a squadre ai Giochi Europei 2019.

Il programma delle gare allo Shanghai Velodrome (con orari italiani calcolati considerando le sei ore indietro rispetto alla Cina) vedrà l'avvio delle prove di qualificazione dell'inseguimento a squadre nella prima giornata di mercoledì 14 ottobre tra le 4.30 e le 10.36, con le relative finali previste giovedì 15 ottobre nella sessione pomeridiana a partire dalle 11.00. La finale dell'omnium femminile è fissata per venerdì 16 tra le 11.00 e le 15.04, mentre la gara della Madison si disputerà sabato 17 nella sessione dalle 11.30 alle 15.15. La rassegna si chiuderà domenica 18 ottobre con le prove della corsa a punti e del keirin tra le 7.30 e le 11.23.