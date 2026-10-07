A Cherasco un convegno internazionale sulle lumache

A Cherasco, città dove oltre 50 anni fa nasceva l'allevamento delle lumache, si terrà domenica 25 ottobre alle ore 9.30, un nuovo Convegno Internazionale sul metodo al naturale di condurre l'elicicoltura.

Dopo quasi 10 anni in cui si è deviata la strada per arrivare a lumache di qualità, con l'allevamento in "batteria" e mangimi, si è finalmente ritornati a produrre secondo le regole di un allevamento controllato, con alimentazione prevalentemente verde e al naturale per ridare alle stesse il gusto di sempre, classico profumo di erba tagliata fresca e di muschio di bosco, una fragranza inconfondibile, di molluschi appena raccolti dopo una pioggia di primavera.

Dopo i fallimentari metodi predicati, dopo una stratificazione industriale proposta dalle aziende di trasformazione che vendono il mollusco Helix, diventato estremamente piccolo e di sapore identico al silomais di chi alleva in maniera spinta i bovini, con forti mortalità e perdite. Finalmente si è chiusa la fase di solo ingrassare velocemente i piccoli, e così distruggere il ciclo completo senza curare e alimentare le piccole nate, si è tornati ad avere le piccole nate l'anno prima, ingrassate e maturate per la gastronomia classica.