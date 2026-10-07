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Attualità | 07 ottobre 2026, 09:24

Cura del Creato: la Diocesi di Saluzzo promuove due serate di riflessione e sensibilizzazione

Gli incontri sono organizzati dagli Uffici per la Pastorale Sociale e per il Dialogo Ecumenico. Questa sera l'intervento della teologa Rosanna Virgili, il 28 ottobre il professor Stefano Fenoglio

Cura del Creato: la Diocesi di Saluzzo promuove due serate di riflessione e sensibilizzazione

La Diocesi di Saluzzo, attraverso l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro e l’Ufficio diocesano per il Dialogo Ecumenico, propone due serate di approfondimento in continuità con la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato. L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità locale sulla responsabilità morale, sociale e politica di custodire l’ambiente per consegnarlo integro alle generazioni future.

Il primo appuntamento è in programma per questa sera, mercoledì 7 ottobre, alle ore 20:45 presso la chiesa di Maria Ausiliatrice a Saluzzo. Ospite dell'incontro sarà Rosanna Virgili, teologa, docente dell’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona, saggista e divulgatrice. La serata, dal titolo «"Forgeranno le loro spade in vomeri" (Is 2,4): e noi che faremo con le nostre spade?», offrirà un commento al messaggio papale per la Giornata del Creato 2026. L’incontro è valido anche come corso di aggiornamento per gli insegnanti di religione, ai quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il ciclo si concluderà mercoledì 28 ottobre con l’intervento del professor Stefano Fenoglio, ordinario di zoologia all’Università di Torino, che terrà una relazione focalizzata sul tema «Fiumi e torrenti: le arterie della vita».

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