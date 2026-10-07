Presentato il programma di "Gusta Cherasco", la piazza del vino e del cibo

Presentato oggi, mercoledì 7 ottobre, nella sede dell'ATL di Alba, il programma della sesta edizione di "Gusta Cherasco", manifestazione che si svolgerà da sabato 24 a lunedì 26 ottobre prossimi.

A dettagliarne obiettivi e cartellone di eventi sono stati il sindaco della Città delle Paci Claudio Bogetti e l'assessore a Turismo ed Eventi, nonché vicesindaco Umberto Ferrondi.

L'inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 24 ottobre, alle ore 10.30 presso la Chiesa di San Gregorio.

Saranno dunque tre giorni di eventi tra enogastronomia, sostenibilità, cultura e tradizione per la città di Cherasco, un appuntamento di riferimento che celebra il ritorno alle tradizioni enogastronomiche del territorio, con un focus speciale sui sapori autentici della provincia Granda.

Alla presentazione erano presenti, oltre a molti giornalisti, anche Mariano Rabino, presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, il presidente onorario della Confederazione Italiana Elicicoltori ed ex sindaco Giovanni Avagnina e i rappresentanti della Bellanova Cosmetics, azienda da pochi mesi insediata a Cherasco, Silvio Bellanova e Paolo Baratti.

Queste realtà saranno protagoniste di due incontri/convegni nella chiesa di San Gregorio e nell'Auditorium durante le giornate della manifestazione.

IL PROGRAMMA

Dopo il grande successo delle passate edizioni, quest'anno la manifestazione punta a una riscoperta profonda dei sapori autentici e delle ricette tradizionali che da sempre costituiscono il patrimonio culinario locale, offrendo un programma ricco di degustazioni, workshop, masterclass, laboratori dedicati ai più piccoli e visite guidate alla scoperta della storia cittadina.

Nel fine settimana, nell'area esterna fronte Municipio saranno presenti banchi con le eccellenze del territorio, i Distretti del Cibo, i Mercati della Terra e gli stand delle realtà locali, a testimonianza della grande varietà produttiva e artigianale che caratterizza Cherasco e i comuni limitrofi. Inoltre, domenica 25 ottobre, dalle ore 9 alle 18, il centro storico accoglierà il Mercato dell'Artigianato, offrendo ai visitatori ulteriori occasioni di scoperta e shopping tra creazioni uniche e tradizioni manuali.

Filo conduttore dell'edizione 2026 è il legame indissolubile tra cibo, vino e territorio. Protagonista assoluta sarà la lumaca Helix Aspersa, simbolo gastronomico della città, celebrata attraverso l'esperienza gastronomica sotto il padiglione coperto denominato Palachiocciola, dedicata a chi desidera scoprire la cucina a base di lumache e chiocciole. I pranzi si terranno dalle 12 alle 15 e le cene dalle 19 alle 22 di sabato 24 ottobre; domenica 25 ottobre sono previsti il pranzo dalle 12 alle 15 e l'apericena dalle 18.30 alle 22, mentre lunedì 26 ottobre l'appuntamento con la cena è in programma dalle 20 alle 22 a conclusione della manifestazione. Oltre al menù a base di chiocciole, è disponibile anche un menù alternativo per chi non desidera piatti a base di lumache e un menù bimbi dedicato ai più piccoli.

Il tutto rigorosamente su prenotazione al numero 0172/427050.

LE PROPOSTE

Accanto ai piatti della tradizione, l'offerta culturale ed enogastronomica si amplia ulteriormente grazie a momenti di grande interesse e approfondimento: il pubblico potrà infatti partecipare a un interessante convegno dedicato alla valorizzazione della razza bovina piemontese e scoprire le migliori produzioni casearie locali attraverso percorsi di degustazione guidata dei formaggi. L'attenzione per le famiglie e i più giovani troverà spazio nel coinvolgente laboratorio "Cheesebimbi - dal latte al formaggio", curato da Renato Maunero per avvicinare i bambini alla cultura rurale in modo ludico ed educativo. A completare il quadro delle esperienze sensoriali più ricercate, la manifestazione proporrà inoltre appuntamenti dedicati ai raffinati abbinamenti del laboratorio di sigaro, rum e cioccolato.

Gusta Cherasco 2026 pone inoltre una grande attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente, promuovendo pratiche ecologiche e un servizio di noleggio e-bike con tour guidati tra i vigneti.

Il centro storico di Cherasco farà da cornice ideale alla manifestazione anche grazie alle visite tra i monumenti simbolo della città — come la Chiesa di San Pietro, il Palazzo Comunale e il suggestivo Palazzo Salmatoris e lo storico Palazzo Gotti di Salerano — e al coinvolgimento attivo dei ristoranti e delle attività commerciali del territorio. Per le famiglie e i bambini, sono previsti laboratori pratici e creativi per imparare a conoscere la cultura gastronomica locale divertendosi.

LE DICHIARAZIONI

"Con grande entusiasmo ci apprestiamo a inaugurare la sesta edizione di Gusta Cherasco, un appuntamento ormai irrinunciabile che celebra l'anima più autentica della nostra terra, della provincia Granda – ha dichiarato il vicesindaco Umberto Ferrondi – Quest'anno il ritorno alle tradizioni e alla valorizzazione della nostra celebre lumaca si uniscono a un programma ricchissimo che spazia dai mercati delle eccellenze locali alle proposte culturali e artigianali, confermando Cherasco una straordinaria capitale del buon vivere, della qualità e della condivisione».