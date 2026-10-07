Barge dice addio a Michele Beltramone, il geniale progettista e costruttore della “casa che gira”

Se n’è andato a 91 anni Michele Beltramone, ex idraulico di Barge, geniale inventore della “casa che gira”, divenuto un modello unico nel suo genere a livello non solo nazionale ma internazionale.

Costruita tra il 1983 e il 1986, la singolare abitazione è in funzione da 40 anni.

Ha una caratteristica forma a fungo ed è alta circa otto metri, con un diametro di 16 metri. All'interno si sviluppa su sette stanze e due bagni.

Poggia su una piattaforma girevole mossa da un motore elettrico, creata per seguire la luce del sole e godere di una vista panoramica a 360 gradi senza doversi muovere.

Beltramone l'aveva pensata e realizzata in autonomia, usando in parte materiali di recupero, per coronare il sogno di vivere sempre immerso nella luce e nel panorama del territorio cuneese

Lascia la moglie Maria, il figlio Roberto, il fratello Antonio con la sua famiglia.

Il rosario domani sera, giovedì 8 ottobre alle ore 20, in parrocchia a Barge.

I funerali venerdì 9 ottobre alle ore 15 nella medesima chiesa.