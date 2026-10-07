Ceva, Nucetto e Lesegno unite per un weekend di arte e gusto

I sindaci di Ceva, Nucetto e Lesegno, ben lungi da un’ottica di campanilismo, hanno scelto di lanciare, insieme, le tre manifestazioni che coinvolgeranno i loro Comuni nel weekend del 10 e 11 ottobre. Fabio Mottinelli, Enzo Dho ed Emanuele Giovanni Rizzo, in un simpatico video pubblicato sui profili social, hanno infatti annunciato gli eventi presenti nelle loro città, eventi interconnessi e che, come nei vasi comunicanti, possono portare pubblico in tutte le località coinvolte. v

Tre Comuni limitrofi, tre opportunità per vivere il territorio. Questo è ciò che avverrà infatti nelle tre città, dove arte, storia, gusto e tradizione si incontreranno in altrettanti eventi diffusi.

Le Giornate FAI d’Autunno porteranno i visitatori alla scoperta del patrimonio storico-artistico di Ceva con quattro itinerari dedicati a quattro aree e beni differenti: “Tesori di Ceva: tra palazzi, torri e sipari d’epoca”; “Natura e spirito: il Museo del Fungo e i Cappuccini”; “I segreti del Forte: alla scoperta della Rocca di Ceva” e “Oltre il portone del Castello Rosso”.

I sapori e le eccellenze enogastronomiche a km0 potranno invece essere degustati a Nucetto, durante la XXI Festa del Cece, che si terrà domenica 11 ottobre, e a Lesegno con la IV edizione della Festa del Crin, spalmata invece su entrambi i giorni. Menù totalmente differenti, ma parimenti golosi, potranno soddisfare anche i palati più esigenti. Dal legume “simbolo” del Comune valtanarino, base della celebre ceciata, alla carne di maiale in ogni sua declinazione e lavorazione, il cebano svela i suoi prodotti più autentici.

Bellezza e divulgazione culturale, ma anche possibilità di assaggiare e acquistare buon cibo, il tutto nel raggio di pochi chilometri.

Il territorio si fa rete, condivisione, compartecipazione, perché forse da soli si va più veloce, ma insieme, sicuramente, si va più lontano.