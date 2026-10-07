Monticello d'Alba, visita in Comune del capitano dei Carabinieri Alessandro Dragonetti

Si è tenuto nei giorni scorsi nella sede municipale di Monticello d'Alba un incontro con il capitano della Compagnia Carabinieri di Bra Alessandro Dragonetti, ufficiale che ha recentemente sostituito il tenente colonnello Tommaso Gioffreda tornato al Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta.

Una visita di cortesia molto apprezzata e che testimonia la fattiva e preziosa collaborazione istituzionale ed operativa tra gli Enti Locali e l'Arma. Il capitano Dragonetti era accompagnato dal maresciallo Enrico Bosio.

Il sindaco Andrea Lanzone ha dichiarato:

"Personalmente e come rappresentante della comunità monticellese riconosco l'impegno straordinario delle Forze dell'Ordine e in particolare della Stazione di Bra. Le sue donne ed i suoi uomini sono sempre al fianco dei cittadini con disponibilità e spirito di servizio encomiabile".