Alba: accolte in città le delegazioni delle città gemelle Arlon, Beausoleil e Böblingen

Domenica 4 ottobre, nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi hanno accolto le delegazioni delle città gemelle di Arlon, Beausoleil e Böblingen, giunte ad Alba in occasione del tradizionale Palio degli Asini, con una batteria dedicata al Palio delle Città Gemelle.

La giornata è iniziata con la partecipazione delle delegazioni straniere all’assegnazione degli asini ai borghi, uno dei momenti più attesi della manifestazione, per poi proseguire nel pomeriggio in piazza Cagnasso con il grande appuntamento dedicato al Palio.

Nel corso dell’incontro in Municipio, il sindaco Gatto e l’assessore Tibaldi hanno illustrato agli ospiti il programma della prima domenica di ottobre, caratterizzata dal grande spettacolo di folclore e tradizione: la sfilata con oltre mille figuranti in costume medievale e, a seguire, la corsa degli asini.

A conquistare il trofeo del Palio delle Città Gemelle è stato l’asino assegnato alla città gemella di Medford, grazie al Borgo delle Rane.

All’incontro in sala consiliare hanno partecipato, per Beausoleil, il vicesindaco Gerard Destefanis, Rachelle Djounai, assessora ai Gemellaggi, e Jean-François Piccini, assessore allo Sport. Era inoltre presente anche Stéphanie Natera, l’artista autrice del trofeo asinello.

Per Böblingen erano presenti la sindaca onoraria Dorothea Bauer, i consiglieri comunali Martina Sieber ed Tim Gohner. A rappresentare Arlon è stata invece l’assessora Anne Lamesch.

L’incontro è stato anche un’occasione per condividere esperienze, rafforzare i rapporti di amicizia tra le comunità e ribadire il valore degli scambi culturali e istituzionali che da anni caratterizzano i gemellaggi di Alba con queste città europee.

Al termine dei saluti, si è svolto il tradizionale scambio di doni, con l’omaggio delle tipicità delle diverse città.

Dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi: «Il Palio delle Città Gemelle nato nel 2015 rappresenta ormai ogni anno un momento prezioso per incontrare gli amici delle nostre città gemellate e condividere con loro una delle giornate più belle e significative del folclore albese. La presenza delle delegazioni dà concretezza al valore dei gemellaggi: non semplici rapporti istituzionali, ma legami costruiti nel tempo attraverso incontri, scambi, conoscenza reciproca e amicizia. Accogliere e trascorre del tempo con loro significa continuare a costruire ponti tra persone e territori europei. Ringraziamo le delegazioni per essere state con noi e per aver condiviso questa giornata di festa».

All’evento hanno partecipato anche i presidenti dei Comitati di Gemellaggio: Daniela Viberti per Alba – Böblingen, Marilina Ferro e Pasquale Grasso (presidente onorario) per Alba – Arlon, Carlo Passone (presidente onorario) per Alba – Beausoleil.