Borgo San Dalmazzo, Angela Parola compie 100 anni: il saluto dell'Amministrazione comunale

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha festeggiato, nella giornata del 29 settembre, i 100 anni di Angela (Lina) Parola, che ha celebrato il traguardo circondata dall’affetto dei familiari e dalla presenza delle istituzioni.



La sindaca Roberta Robbione e l’assessora Michela Galvagno hanno portato alla centenaria borgarina il saluto dell’Amministrazione comunale presso la sua abitazione di corso Barale.



«Festeggiare i 100 anni di Angela Parola significa rendere omaggio a una vita lunga, intensa e ricca di valori - spiegano le due amministratrici -. La sua storia è parte della nostra comunità e siamo felici di condividere con lei questo traguardo così speciale».



All’incontro ha partecipato anche il Sindaco di Vignolo, Danilo Bernardi, che ha consegnato ad Angela un attestato di nascita, omaggio particolarmente significativo poiché la festeggiata è originaria del vicino Comune.



Alla celebrazione erano presenti i suoi quattro figli – Mario, Enzo, Susanna e Patrizia – insieme ad alcuni parenti. Ha preso parte al momento di festa anche don Gianni, che ha officiato una breve cerimonia conferendo la comunione alla centenaria.



Angela Parola, vedova dal 1996 di Giuseppe Parola (Pinare), commerciante di bestiame, vive tuttora nella sua abitazione, dove è assistita da alcuni mesi da Milena. Donna forte e tenace, nella sua lunga vita ha saputo affrontare difficoltà e attraversare cambiamenti profondi, mantenendo lucidità, consapevolezza e una straordinaria capacità di resilienza.



Con il traguardo del 29 settembre, Angela entra ufficialmente nel club dei centenari, continuando a testimoniare, con la sua tempra e la sua serenità, una vita vissuta con semplicità, dignità e saggezza, che ancora oggi dispensa ai suoi familiari.