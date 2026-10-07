Sport-In, un anno di sport, inclusione e nuove esperienze

Il 2025-26 per Sport-In è stato un anno ricco di attività, esperienze e nuove collaborazioni. Oltre alle attività sportive e teatrali programmate, alle quali hanno partecipato circa 70 persone tra adulti e minori, l’associazione ha portato avanti numerose iniziative con l’obiettivo di creare occasioni di incontro, partecipazione e crescita, dentro e fuori dallo sport.

Nel corso dell’anno sono stati svolti Laboratori di sensibilizzazione legati a tematiche sull’inclusione presso il Liceo Vasco Govone Beccaria, creando momenti di confronto e approfondimento sui temi dell’inclusione.

Non sono mancate le occasioni legate alla cultura e alle tradizioni. Sport-In ha partecipato al Kagami Biraki 2026, la tradizionale cerimonia giapponese per segnare la fine delle festività di Capodanno, e ha preso parte a una visita guidata allo Juventus Museum in collaborazione con il Cssm. I partecipanti hanno inoltre potuto assistere agli spettacoli del Circo Vertigo e a 4 concerti organizzati dal Comune di Mondovì legati al Movì festival.

Grande spazio è stato dedicato anche alla pratica sportiva e alla condivisione con altre realtà del territorio. Sono stati realizzati tornei di Basket con le altre realtà della Provincia di Cuneo, coinvolgendo Fossano, Alba, Saluzzo e Cuneo.

Alcuni degli atleti di Sport-In hanno inoltre avuto la possibilità di avvicinarsi a nuove discipline: la subacquea e il ping pong, grazie alle collaborazioni con Mondovì Sub e Tennis Tavolo Mondovì.

Nel corso dell’anno è nata anche una collaborazione con Torino Calcio FD for disable, ampliando ulteriormente la rete di realtà con cui Sport-In può confrontarsi e costruire nuove opportunità.

Un’altra importante novità è stata la realizzazione, per la prima volta, di una Estate Ragazzi Inclusiva grazie al Mondovì Basket, un’esperienza che ha permesso di coniugare socialità, sport e inclusione.

Le attività sono proseguite anche all’aria aperta, con una Camminata con CAI e con attività sportive outdoor in rete in collaborazione all’Oasi Crava Morozzo. Non è mancata nemmeno l’occasione di assistere ad alcune partite di Serie A di pallapugno, avvicinandosi così a una delle discipline sportive più legate al territorio.

Infine, Sport-In ha collaborato con la Pro Loco del Ferrone per la formazione e attività per l'Evento con i ragazzi di PizzAut di Monza, aggiungendo un ulteriore tassello a un anno caratterizzato da incontri e contaminazioni tra esperienze diverse.

Sono state esperienze molto diverse tra loro, ma unite da un unico filo conduttore: creare occasioni di incontro, partecipazione e crescita dentro e fuori dallo sport. Un percorso che ha permesso a Sport-In di ampliare le proprie attività, rafforzare le collaborazioni con le realtà del territorio e offrire a circa 70 persone tra adulti e minori nuove opportunità di partecipazione e inclusione.

"Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutte le persone, le famiglie, le associazioni, le istituzioni e le imprese che hanno reso possibile il nostro percorso e che ci permettono di continuare a crescere - dicono dall'associazione -. Un grazie speciale per il supporto tecnico e professionale alle associazioni sportive che camminano al nostro fianco: l'Associazione Shuren Dojo per l'Aikido, l'Associazione Eleganza per la Ginnastica Ritmica, il Basket Mondovì, la Cooperativa Caracol per le attività teatrali e l'Asd Olimpic Ferrone per il Calcio. Ringraziamo di cuore le associazioni del territorio per la preziosa collaborazione: Diversamente, Creatività, Arte Libera, Dioniso, Autismo Help, AIFA, Aquiloni di Ceva, CAI di Mondovì, Tennis Tavolo di Mondovì e Federazione Subacquea di Mondovì.

La nostra gratitudine va inoltre al Centro Diurno L'Alveare ed al Consorzio per i servizi socio assistenziale del Monregalese (CSSM), al Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL CN1, agli Istituti Scolastici del territorio, agli operatori della Cooperativa Valdocco e a tutti gli operatori della Cooperativa Sociale Caracol per essere al nostro fianco in costante supporto.

Desideriamo ringraziare in modo particolare le Fondazioni CRC e CRT per il fondamentale sostegno economico, il Comune di Mondovì e l'Assessore allo Sport Alessandro Terreno per la vicinanza e l'attenzione sempre dimostrate - proseguono da Sport-IN -. Un sentito grazie anche alle persone e alle imprese che hanno sostenuto concretamente le nostre iniziative: Lions, Rotary e Interact di Mondovì, Aseitas di Savigliano (Roberto Montan) San Giorgio, Vetreria Giacosa, Good Vibes di Manuela Marchisio, Goso Costruzioni di Valmorbida, Banca di Pianfei, Studio Commercialisti Associati Rabbia - Barzelloni - Lombardi, Compagnia della Leva Asd e il CRB con il suo torneo solidale estivo di calcio. Infine, il ringraziamento più grande va a voi: atleti, attori, volontari e famiglie. Grazie per la vostra presenza costante, per l'energia e per la fiducia che ci donate ogni giorno. Niente di tutto questo sarebbe possibile senza di voi. Vi aspettiamo per un nuovo anno ricco di iniziative!".