Pagno e Saluzzo: i magnifici cinque itinerari del Fai del Saluzzese per le Giornate D'Autunno

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, per le giornate Fai d’Autunno, si aprono 700 luoghi in Italia, una novantina in Piemonte, cinque nel Saluzzese.

I tesori del territorio scelti nell’intento di farli scoprire, di valorizzarli e proteggerli sono stati orgogliosamente illustrati in conferenza stampa a Pagno, dalla Delegazione Fai di Saluzzo, in collaborazione con il Gruppo Fai di Savigliano, i cui volontari condurranno a conoscere proprio il piccolo paese della val Bronda, il suo territorio e la sua storia ultramillenaria. Un percorso dove non mancheranno le sorprese imperdibili: come la collezione, unica nel suo genere di 85 Vespe, mille modellini e accessori dedicati al mitico modello di scooter, prodotto dalla Piaggio nel 1946, uno dei simboli del design italiano nel mondo, quest’anno all’anniversario degli 80 anni.

Ma le proposte non finiscono qui: il Gruppo Fai Giovani di Saluzzo, condurrà infatti i visitatori alla scoperta di due gioielli nascosti al centro della ex capitale del Marchesato, la Confraternita della Misericordia e Palazzo Vacca.

Le visite sono libere a tutti ad eccezione del Giardino della “Casa del Vescovo” a Pagno e Palazzo Vacca a Saluzzo che sono riservati agli iscritti Fai. E' possibile iscriversi ai banchi in loco.

La partecipazione è a contributo libero e non è richiesta la prenotazione. Sono in calendario sabato pomeriggio e la domenica tutto il giorno, ad eccezione di Palazzo Vacca solo la domenica e sono dettagliate nei link riferiti ai siti, oltre a quello delle Giornate Fai



I cinque itinerari della Delegazione Fai Saluzzo e del Gruppo Fai Savigliano - sabato 10 e domenica 11 ottobre

1) L’Abbazia dei santi Pietro e Colombano: https://fondoambiente.it/luoghi/abbazia-ss-pietro-e-colombano-a-pagno?gfa

Una storia millenaria di arte, fede e potere origini longobarde. Secondo la tradizione, fu fondato tra il 749 e il 756 direttamente per volontà del re Astolfo. Divenuto ben presto uno dei maggiori centri culturali e religiosi dell’Italia Nord Occidentale, la sua espansione è però interrotta nell’825 con l’annessione all’Abbazia della Novalesa. Grazie ai narratori volontari del FAI, si avrà l'opportunità di conoscerne l'avvincente storia, di comprendere quanto sia stata importante per il territorio, ma non solo, quanto abbia influenzato lo sviluppo economico e urbanistico di Pagno; si potranno apprezzare la successione delle architetture esterne, i preziosi dettagli artistici, risalenti a varie epoche, a partire dagli elementi scultorei databili tra VIII e IX secolo, gli affreschi romanici del sottotetto (dell’XI-XII secolo), la lastra tombale tardogotica del priore Pettenati (del 1469). Mirabili gli affreschi interni, uno dei quali attribuito ad Hans Clemer, il grandissimo pittore fiammingo attivo nel Saluzzese dal 1496 al 1515 grazie alla famiglia marchionale. Il Monastero offre un affascinante esempio di architettura religiosa.

2. Sguardi segreti: "Il giardino della casa del vescovo" ( in esclusiva per gli iscritti Fai). https://fondoambiente.it/luoghi/giardino-della-casa-del-vescovo-a-pagno?gfa

Dal 1511 il Priorato di Pagno venne annesso alla Diocesi di Saluzzo. Da quel momento i fabbricati adiacenti all'Abbazia vennero utilizzati come dimora di villeggiatura estiva dei Vescovi di Saluzzo. Tale destinazione durò fino al 1979 quando la Curia ne decise la vendita. Gli attuali proprietari, la famiglia Cavazzuti, vivono nell'edificio, che per un certo periodo, è stato anche adibito a bed & breakfast. Solo chi varcherà il cancello potrà godere dello "sguardo segreto" sul giardino e dal giardino che può riportare i visitatori al tempo in cui quei luoghi vivevano di serenità, silenzi e meditazioni: passeggiare in quello che era il chiostro del Monastero, osservare da vicino ciò che è giunto fino ai nostri giorni è la "chicca" che verrà offerta ai possessori della tessera Fai.

3. Passeggiando nella storia: Il centro storico di Pagno. https://fondoambiente.it/luoghi/centro-storico-di-pagno?gfa

Il percorso guidato e inedito nel centro di Pagno partirà dalla piccola chiesa oggi sconsacrata (legata alla Confraternita del Gonfalone) che presenta su un lato uno stralcio di affresco medioevale. Si proseguirà per entrare in un cortile privato (eccezionalmente accessibile per le Giornate Fai d’Autunno) per ammirare gli esterni di Casa Bodrero, imponente costruzione ad arcate su 3 livelli, con vari stemmi e decorazioni in facciata, nonché l’annesso grande torrione (detto del Vescovo). Tappa successiva sarà la Cappella dell’Addolorata (“la Madonnina” per i Pagnesi) con affreschi ripresi recentemente dal pittore locale Cavazzuti e, proseguendo tra cascine e orti-giardini, si potrà notare un interessante affresco sindonico. Si arriverà quindi allo stabile che fu il tribunale, per giungere infine a due edifici medioevali con affreschi esterni.

4. L’incredibile collezione Ghiglia: Tutto il mondo della vespa. https://fondoambiente.it/luoghi/palazzo-cinquecentesco-in-localita-tetti-tibo?gfa

Con la navetta speciale si salirà verso la sommità di un poggetto, sulla destra orografica del Bronda, tra vigne e frutteti, dove si trova un elegante palazzotto del Cinquecento: qui vive Dario Ghiglia, che vi ha raccolto la sua straordinaria collezione di Vespe e relativa oggettistica. L'edificio dove attualmente risiede il proprietario, nel XVI secolo era la villa di campagna d'una nobile famiglia locale (come testimoniano affreschi e stemmi in facciata, dove è presente anche una bellissima Madonna col Bambino). Nei vari passaggi di proprietà è giunta fino a Dario Ghiglia, che ne ha curato i restauri conservativi, e ha scelto di esporvi la sua incredibilmente ricca collezione di Vespe e oggettistica relativa. La sua prima Vespa arrivò nel 1995 e da lì nacque una grande passione che coltiva a tutt'oggi. L'ultima arrivata nella collezione è veramente speciale: dopo molte ricerche è entrata nell'''alveare'' di Dario la Vespa 400 del 1958, l'unico modello a 4 ruote, costruito e venduto solo in Francia, per non far concorrenza alla Fiat. Il luogo sarà raggiungibile solo tramite la navetta dedicata (oppure a piedi) e i gruppi di visita saranno contenuti, per via degli spazi ristretti in cui muoversi.

I due itinerari a Saluzzo proposti dal Gruppo FAI Giovani- domenica 11 ottobre

A Saluzzo: due gioielli nascosti: la Confraternita della misericordia o Croce Nera e palazzo Vacca, entrambi affacciati sulla suggestiva piazzetta di San Nicola che il Gruppo Fai Giovani di Saluzzo, per le Giornate d’autunno aprirà domenica 11 ottobre.

La Croce Nera mai vista: storia e un’opera di Pino Roasio. https://fondoambiente.it/luoghi/confraternita-della-misericordia?gfa . La Confraternita della Misericordia, edificata nel 1761 su progetto dell'architetto Marco Ludovico Guarini, è un raffinato esempio di barocco piemontese, con la sua scenografica facciata in cotto a doppio ordine di colonne. In esclusiva sarà esposto per la prima volta al pubblico un dipinto del 1952 di Pino Roasio raffigurante proprio la Croce Nera, opera proveniente dalla collezione privata della famiglia Ballarino e legata a una nota disputa critica tra la giornalista Emma Allais e il professor Oscar Ciacchi.