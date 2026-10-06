Savigliano, il 18 ottobre concerto di Ginevra Di Marco

Dopo un'estate soffocante, tocca all'autunno riportare un po' di morbidezza, fisica e spirituale, sulla pianura disseccata. Ci pensa Diagonal, che riparte con l'ultima tranche dei concerti delle Tiny Tower Sessions previsti per il 2026. Viene confermato il trasloco nella suggestiva location dell'auditorium della Crosa Neira, che permette a un numero maggiore di persone di assistere ai live, pur mantenendo quell'atmosfera intima e “tiny” che ha caratterizzato tutta la programmazione precedente.

La nuova stagione si apre con un'artista di altissimo profilo: Ginevra di Marco che, reduce dall'acclamato tour di reunion dei C.S.I., porta a Savigliano uno spettacolo dal titolo Canti, richiami d'amore, insieme al pianista Francesco Magnelli (anche lui nei C.S.I.) e al chitarrista Andrea Salvadori. Un concerto pacato e intenso, sorta di viaggio interiore in cui musica e parole si fanno, per un momento, lontane dal rumore e dal grido che affligge la nostra vita nel formicaio del produci-consuma-crepa, mai così estremo. Meno è meglio, si potrebbe dire: una performance in sottrazione in cui ogni suono può risuonare nello spazio, ogni parola significare nel silenzio.

Su tutto, la voce di Ginevra, che gli affezionati riconoscono da lontano, quasi faro nel buio.