La Compagnia degli Stornati porta a Bra la commedia “Prestazione occasionale”

Sabato 17 ottobre, alle 21, presso il Centro Polifunzionale – Auditorium “Giovanni Arpino” di Bra, in Largo della Resistenza snc, la “Compagnia degli Stornati” in collaborazione con l’Associazione Primavera Africana di Bra, presenta la commedia brillante in due atti “Prestazione occasionale” di Francesco Brandi che ha vinto il premio “Achille Campanile 2017”.

La storia è quella di quattro amici sulla quarantina, che si ritrovano a passare un weekend nella casa al mare di Lisa, per aiutarla con dei piccoli lavoretti; in realtà questa è solo una scusa che la donna ha inventato per poter far loro una proposta “indecente”.

Il testo tratta anche temi importanti come quello dell’essere genitori, della ricerca di un figlio a tutti i costi, del saper dire “ti amo” ed anche del saper dire “non ti amo più”.

Un testo terribilmente moderno, attuale, che porta il pubblico a riconoscersi nei protagonisti ed a ridere (e commuoversi) delle loro (dis)avventure.

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto all’Associazione Primavera Africana APS di Bra che promuove e sostiene l’educazione, la formazione e l’alfabetizzazione in Benin (Africa), attuando progetti che diano ai bambini africani, soprattutto i più poveri, la possibilità di un futuro migliore.

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione al sottonotato link:

https://www.eventbrite.it/e/prestazione-occasionale-tickets-1992351352528?aff=oddtdtcreator

La prenotazione è altresì possibile:

scansionando il QR code presente sulla locandina;

inviando un messaggio whatsapp al numero 3276172990 (Marta).