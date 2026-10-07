"Prestazione occasionale" va in scena all'Auditorium Arpino di Bra

Sabato 17 ottobre 2026, alle ore 21.00, presso il Centro Polifunzionale – Auditorium “Giovanni Arpino” di Bra, in Largo della Resistenza, la “Compagnia degli Stornati” in collaborazione con l’Associazione Primavera Africana APS, presenta la commedia brillante in due atti “Prestazione occasionale” di Francesco Brandi che ha vinto il premio “Achille Campanile 2017”: quattro amici, amore, genitorialità e ripensamenti; risate, emozioni e solidarietà.

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto all’Associazione Primavera Africana APS che promuove e sostiene l’educazione, la formazione e l’alfabetizzazione in Benin (Africa), attuando progetti che diano ai bambini africani, soprattutto i più poveri, la possibilità di un futuro migliore.

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione: scansionando il QR code presente sulla locandina; inviando un messaggio whatsapp al numero 3276172990.