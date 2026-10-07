Arte e spiritualità alla Castagnata di Cervasca: oltre 50 artisti in mostra con “ReSpiRi”

Nell'ambito della castagnata di Cervasca della prossima domenica, l'associazione Vivere Cervasca odv organizza una interessante mostra sul tema ReSpiRi: Religiosità, Spiritualità, Riflessione. Nonostante la difficoltà del tema, più di 50 persone hanno dato la loro adesione, proponendo fotografie, sculture, pitture con varie tecniche (acrilici, olio, acquerello, pastello, tecniche miste...).

Sono artisti locali e dei paesi e città vicine, di differenti età ed esperienze: c'è chi ha partecipato ad esposizioni nazionali ed internazionali e chi si affaccia appena al mondo dell'arte; chi gestisce corsi e scuole di pittura e chi cerca di imparare da autodidatta o avvalendosi di insegnanti preparati. Qualche esempio: ci sono opere figurative, come chiese, paesaggi, riproduzioni di opere d'arte, immagini tutte che trasmettono serenità e riflessione; ci sono maternità e madonne con tecniche diverse, e opere più astratte, che richiamano la ricerca dell'autore sulla strada di una spiritualità personale e profonda.

La mostra è ospitata nella confraternita della Madonna del Carmine, accanto al municipio; si avvale del patrocinio del comune di Cervasca e del supporto della Banca di Caraglio.

La mostra sarà inaugurata sabato 10 alle ore 16; sarà aperta fino alle 21 di sabato e dalle 9 alle 19 di domenica. Su prenotazione (3297317740) si potrà accedere anche nelle giornate su lunedì e martedì.