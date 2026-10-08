Alba: rinnovata la convenzione tra il Comune e le officine autorizzate per la conversione delle auto a Gpl e metano

È stata rinnovata anche quest'anno la convenzione tra il Comune di Alba e le officine autorizzate per la conversione delle autovetture a Gpl e metano.

L'Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel promuovere interventi concreti per favorire una mobilità più sostenibile e contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dal traffico veicolare.

La convenzione coinvolge tre officine del territorio – IN.EL.CAR s.n.c., Delfinetti Dino s.n.c. e L.G. Service di Cerrato Luigi – che aderiscono all'iniziativa per incentivare la trasformazione delle auto alimentate a benzina catalizzate in veicoli a gas. La conversione, che richiede generalmente due o tre giorni di lavoro, non è possibile per i veicoli Euro 0 ed Euro 1.

Anche quest'anno il Comune di Alba riconosce un contributo di 250 euro sul costo complessivo dell'intervento di trasformazione a Gpl o metano, mentre le officine aderenti applicano un ulteriore sconto di 100 euro. L'agevolazione è riservata esclusivamente ai residenti nel Comune di Alba. Questa iniziativa non è cumulabile con altre forme di incentivi.

Il rinnovo della convenzione è stato siglato dal sindaco Alberto Gatto e dal delegato nazionale e presidente regionale del settore Gpl metano per autotrazione di Confartigianato, l'albese Claudio Piazza, alla presenza del dirigente della Ripartizione Urbanistica Gianluca Giachetti.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni promosse dall'Amministrazione comunale per migliorare la qualità dell'aria e favorire soluzioni di mobilità in grado di ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti quotidiani.

Per usufruire dell'agevolazione è sufficiente presentare in officina una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, allegando il codice fiscale, un documento di identità valido attestante la residenza e la carta di circolazione del veicolo, con indicazione della targa e dell'anno di immatricolazione.

"Rinnovare questa convenzione significa dare continuità a un'azione concreta che mette a disposizione dei cittadini un incentivo per rendere più sostenibili i propri veicoli – dichiara il sindaco Alberto Gatto –. È un intervento che unisce attenzione all'ambiente e sostegno alle famiglie, offrendo una possibilità per ridurre le emissioni legate alla mobilità privata. Ringrazio le officine e Confartigianato per la collaborazione che consente di proseguire insieme questo percorso".

"La conferma della convenzione testimonia la volontà di continuare a lavorare insieme per promuovere una mobilità più sostenibile – afferma Claudio Piazza –. La trasformazione a Gpl o metano rappresenta una soluzione concreta che può portare benefici sia dal punto di vista ambientale sia sotto il profilo economico, e siamo soddisfatti di poter continuare a mettere a disposizione dei cittadini questa opportunità".