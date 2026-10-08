Lesegno, inaugurata la seconda sezione della scuola dell’infanzia e conclusi i lavori antisismici

È stata inaugurata nella giornata di venerdì 2 ottobre seconda sezione della scuola dell’infanzia di Lesegno, coronata dalla conclusione dei lavori antisismici che hanno interessato un blocco dell’edificio scolastico comunale.

Alla giornata hanno partecipato il sindaco Emanuele Rizzo, il vice sindaco Ezio Maia, le consigliere Tiziana Chionetti e Lucrezia Dardo, insieme al gruppo degli insegnanti nella nuova formazione e ai collaboratori scolastici.

L’Amministrazione ha dapprima incontrato le classi della scuola primaria e il gruppo degli insegnanti, per poi recarsi alla scuola dell’infanzia, dove ha salutato i bambini e dato ufficialmente il benvenuto alla nuova organizzazione con due sezioni.

La seconda sezione rappresenta un risultato per il paese: attualmente i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia sono 36 e con l’ingresso degli anticipatari, previsto per il mese di gennaio, il numero complessivo raggiungerà 40 bambini, distribuiti nelle due sezioni A e B.

"Desideriamo ringraziare - dicono dall'amministrazione - tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento di questo importante risultato, a partire dall’Istituto Comprensivo “Momigliano” di Ceva, dalla precedente Dirigente scolastica Simona Dellepiane, dalle insegnanti e da tutto il personale scolastico, oltre alla Provincia di Cuneo, nella persona del Presidente Luca Robaldo, alla Regione Piemonte e al Provveditorato agli Studi, per la collaborazione e il confronto che hanno accompagnato il percorso necessario all’attivazione della seconda sezione.

Un ringraziamento particolare va inoltre alle dipendenti comunali Ada Rosso, Barbara Giacchello e Vilma Bono, che dagli uffici comunali hanno seguito i numerosi aspetti amministrativi e organizzativi, contribuendo con puntualità ed efficienza a rendere possibile il raggiungimento del risultato".

"L’apertura della seconda sezione – commenta il sindaco, Emanuele Rizzo – è un risultato importante per Lesegno, perché dimostra che la nostra scuola è una realtà viva e che la nostra comunità continua ad avere la capacità di accogliere nuove famiglie e nuovi bambini. Dietro questo risultato c’è stato un lavoro importante, che ha coinvolto l’Amministrazione, la scuola, gli uffici comunali e numerosi soggetti istituzionali. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento".

La giornata è stata anche l’occasione per ufficializzare la conclusione dei lavori antisismici eseguiti su un blocco dell’edificio scolastico comunale, eseguiti per un importo complessivo di 170 mila euro, finanziato attraverso un contributo della Regione Piemonte, nell’ambito del bando “Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente – Annualità 2025” (100mila euro); Fondazione CRC (60mila euro nell’ambito del Bando Generale 2025), cui si aggiungono 10mila euro di fondi comunali.

Il progetto è stato curato dall’Ing. Fabio Galvagno, mentre i lavori sono stati realizzati dalla Q.M.C. S.r.l. di Mondovì.

"Per quanto riguarda i lavori sull’edificio – aggiunge il primo cittadino – desidero ringraziare in modo particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la Regione Piemonte, il cui sostegno economico ha permesso al Comune di realizzare questo primo importante intervento rivolto al miglioramento della sicurezza e della funzionalità della nostra scuola. Ringrazio tutti coloro che insieme a noi hanno lavorato per raggiungere questi obiettivi – conclude Rizzo –. In una piccola comunità la scuola rappresenta un elemento fondamentale e il fatto di poter inaugurare oggi una seconda sezione dell’infanzia, insieme alla conclusione di un importante intervento sull’edificio, è motivo di grande soddisfazione. È un risultato che appartiene all’intera comunità di Lesegno e che ci auguriamo possa essere il primo passo di un percorso ancora più ampio di attenzione e investimento sulla nostra scuola".