Rete Maraman, a ottobre due appuntamenti tra la Strada dei Cannoni e la Halloween occitana

Continuano in ottobre gli eventi della rete Maraman che unisce 32 strutture museali ed espositive delle Valli Maira, Grana e Stura.

Il primo appuntamento è venerdì 16 ottobre alle ore 21 presso il Municipio di Macra in Piazza Marconi 1, dove il Punto Visita Bottai propone Dimenticata. Genesi e oblio della Strada dei Cannoni in Val Maira, presentazione della ricerca e tesi di laurea di Pietro Tarozzo.

Diversamente da quanto siamo abituati a considerare oggi, in passato i territori di montagna non erano isolati, bensì percorsi da una fitta rete di sentieri e mulattiere che collegavano le alte valli in maniera più efficace delle strade di fondovalle. Un'infrastruttura lenta, quasi invisibile ma capillare, che ha reso possibile per secoli comunicazioni, commerci e soprattutto la contaminazione culturale tra le valli del Piemonte e quelle d'oltralpe. Percorsi anche strategici, poiché usati come vie d'invasione o per il dispiegamento di truppe e mezzi bellici. Tra questi va sicuramente annoverata la cosiddetta "Strada dei Cannoni", realizzata in Val Maira nel 1744 durante la Guerra di Successione Austriaca.

Venerdì 30 ottobre alle ore 18 il Kinomuseo - Museo del Cinema e l'Esposizione di opere artistiche in miniatura, realtà espositive di Valgrana, presentano nel Salone Comunale di Valgrana in Via Roma 44 Lou cours di mort. Tradizioni e credenze della Halloween occitana, quando erano i nonni e bisnonni a fare "dolcetto o scherzetto".

Partendo da Le manoir du diable, film del 1896 (4 minuti) considerato il capostipite di tutte le saghe horror del mondo, Rosella Pellerino, Direttore Scientifico di Espaci Occitan, accompagnerà piccoli e grandi appassionati di feste e tradizioni del territorio alla scoperta delle origini europee di una festa che in tempi recenti è tornata in auge attraverso la cultura americana, ma che già secoli fa era diffusa, in forme differenti, anche in Piemonte.

Per l'occasione, quel giorno alle ore 11 sarà possibile visitare gratuitamente l'Esposizione di opere artistiche in miniatura in Via Galimberti 46, e alle 16.30 il Kinomuseo, in Via Roma 17.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito: la rassegna continuerà per tutto l'autunno e l'inverno nelle valli Maira, Grana e Stura.

Per informazioni

Espaci Occitan, www.espaci-occitan.org, segreteria@espacioccitan.org, tel. 0171.904075, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano.

Il progetto di rete MARAMAN – PAESAGGIO CULTURALE DELLE VALLI OCCITANE è coordinato da Espaci Occitan e realizzato con il contributo di Fondazione CRT, Fondazione CRC e Regione Piemonte. Per scoprire tutti i musei della rete Maraman, orari di apertura e modalità di accesso, visita il sito in sei lingue www.maraman.org, un piccolo viaggio virtuale nei musei e punti espositivi delle tre valli occitane.