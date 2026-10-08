Giardini storici della Granda: in autunno quattro ville e castelli aperti con visite guidate

I giardini storici della nostra Provincia svolgono un ruolo fondamentale non solo in termini storici e paesaggistici, ma anche ambientali perché rappresentano isole di verde in città sempre più cementificate.

Nell’arco dell’anno i giardini sono sempre diversi: cambia il colore delle foglie, cambiano i fiori, cambia l’atmosfera che li contraddistingue. Quest’autunno, quattro giardini della nostra Provincia, con caratteristiche storiche e paesaggistiche diverse, saranno aperti al pubblico con visite guidate: villa Oldofredi Tadini a Cuneo, il castello dei Solaro a Margarita, villa Corinna a Villanova Mondovì e villa Souchon a Fossano.

Villa Oldofredi Tadini a Cuneo e il giardino del Seicento

Il giardino di villa Oldofredi Tadini è il più antico della città e conserva ancora l’originale impianto seicentesco. Fu realizzato dai conti Mocchia di San Michele alla fine del 1500 nella loro proprietà di Cerialdo con un impianto “alla francese” con viale centrale e disposizione simmetrica degli alberi e delle aree a verde che si è conservato fino ai giorni nostri.

Giardino settecentesco del castello Solaro della Margarita

La casa e il parco risalgono alla seconda metà del XVII secolo. Il giardino ha le caratteristiche del giardino “all’italiana” nella prima parte. Poi, secondo la moda francese, partono tre lunghi viali di carpini potati in modo da creare una verde muraglia. Infine il parco “all’inglese”.

Giardino ottocentesco di villa Corinna a Villanova Mondovì

Il parco di villa Corinna fu realizzato nella seconda metà del XIX secolo “all’inglese”.

L’insieme degrada dall’alto, dove c’è la casa, verso la pianura sottostante e si caratterizza per la presenza di viali sinuosi che si incuneano in vaste aree di bosco con una notevole presenza di alberi di bosso tenuti al naturale.

Giardino novecentesco di Villa Souchon a Fossano

Il giardino fu realizzato nel 1929 giocando sull’uso del cemento e del ferro battuto per creare tante “stanze” a tema diverso secondo gli schemi dell’art déco, ispirandosi ai giardini “alla francese” che vedevano la superficie divisa in aree ben distinte, ma collegate una all’altra in un’unica passeggiata.



APERTURA GIARDINI DELLA GRANDA

Villa Oldofredi Tadini, in via Ercole Oldofredi Tadini 19 – fraz. Cerialdo, Cuneo. Apertura 18 e 25 ottobre; orari: 10 -11 -14 -15 – 16. Visita, guidata dai proprietari del giardino, degli interni con la mostra “Margherita, regina di stile”, e della cappella. Ingresso 10 euro; gratuito per i minori di 10 anni. Prenotazione obbligatoria a partire dal venerdì precedente, al numero 335 564 0248. Info: www.villaoldofreditadini.it . Castello Solaro della Margarita, via Gino Bertone 36, Margarita; Apertura 18 e 25 ottobre; orari: 10 -11 -14 -15 – 16. Visita guidata giardino e appartamenti cinesi. Tel. 388 050 650718,30. Ingresso 10 euro. Info: www.castellodellamargarita.com Villa Corinna, via XX settembre 19, Villanova Mondovì (CN). Visite guidate del giardino. Apertura 25 ottobre e 8 novembre; orari: 10 -11 -14 -15 – 16. Ingresso 10 euro. Prenotazione obbligatoria al 340 250 0419. Info: villa.villacorinna@gmail.com Villa Souchon, via della Cartiera 47, Fossano (CN). Apertura 18 e 25 ottobre, 8 novembre; orari: 10 -11 -14 -15 – 16. Visita guidata del giardino su prenotazione al 347 522 0314. Ingresso 10 euro. Info: paul.souchon@tiscali.it





