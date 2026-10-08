Lutto a Fossano: addio a Gian Carlo Olivero, storico titolare dell’impresa funebre “La Cattolica"

La notizia della scomparsa di Gian Carlo Olivero, venuto a mancare all’età di 79 anni, ha gettato l’intera comunità di Fossano nello sconforto e nel dolore. Noto e stimato imprenditore cittadino, Olivero era lo storico titolare delle onoranze funebri “La Cattolica”. La morte è avvenuto il 6 ottobre presso la sua abitazione a causa di un improvviso infarto; a nulla sono valsi i tempestivi tentativi di soccorso prestati dai familiari e dall’équipe medica del 118.

In queste ore di profondo cordoglio, sono tantissime le attestazioni di affetto e vicinanza giunte alla famiglia per questa perdita così improvvisa. Sui social network e nelle testimonianze dirette, cittadini, amici e colleghi di settore hanno voluto sottolineare le sue straordinarie doti umane: la grande discrezione, la spiccata capacità di ascolto e quella sincera empatia con cui sapeva porsi accanto alle persone colpite da un lutto. Numerose sono state anche le realtà cittadine e le associazioni che si sono strette attorno ai familiari; tra i tanti messaggi d'affetto si registrano quelli del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fossano e dell'OdV "Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Fossano", oltre alla partecipazione del direttivo e dei membri dello Sportello d'ascolto "Noi4You" e dell'associazione "Amis d' Fusan".

La carriera di Gian Carlo Olivero nel settore funerario ha radici lontane: vi era entrato nel 1975 come dipendente, arrivando a rilevare l’azienda solo tre anni dopo. Sotto la sua guida, “La Cattolica” è cresciuta nel tempo, arrivando ad acquisire anche lo storico marchio “La Fossanese”. Il suo costante impegno e la dedizione al territorio sono stati riconosciuti ufficialmente in più occasioni: nel 2019 era stato insignito dell’"Aquila d’Argento" dalla Confcommercio di Cuneo, mentre nel 2024 aveva ricevuto il premio “Fedeltà al Lavoro” assegnato dalla Camera di Commercio.

Gian Carlo Olivero lascia la moglie Anna, i figli Simona, Monica (con Maurizio) e Gianluca (con Stefania), i nipoti Edoardo, Elisabetta e Mattia, il fratello Dario, le sorelle Maria Teresa, Angela e Michela, e tutti i parenti.

I funerali avranno luogo venerdì 9 ottobre alle ore 10:00 nella chiesa cattedrale di Fossano, con partenza dall’ospedale cittadino alle ore 9:50. Dopo le esequie, la salma proseguirà verso il cimitero di Bra per la cremazione. Il Santo Rosario sarà recitato oggi, giovedì 8 ottobre, alle ore 19:30 nella cattedrale di Fossano. Le Sante Messe di Settima e Trigesima verranno celebrate sempre in cattedrale rispettivamente venerdì 16 ottobre (ore 18:30) e venerdì 6 novembre (ore 18:30). Per espresso desiderio della famiglia, non fiori ma opere di bene.