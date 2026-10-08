Saluzzo, il “Movicentro” resta al palo, in attesa della gara che riguarda il trasporto pubblico

Nessuna nuova per quanto riguarda il “Movicentro”, il progetto della nuova mega stazione dei bus a lato della stazione ferroviaria di cui si parla da anni, ma di cui, all’atto pratico, non si è ancora mai visto nulla.

Rispondendo ad un’interrogazione presentata dalla minoranza nell’ultima seduta di Consiglio comunale, il sindaco Franco Demaria ha spiegato che il progetto è fermo, in attesa della gara d’appalto regionale che riguarda il trasporto pubblico.

“La ditta Galleano della Bus Company ci ha spiegato che fino a quando non si conoscerà l’esito non assumerà decisioni. Come amministrazione comunale – ha affermato Demaria – non possiamo far altro che attendere, visto che si tratta di un intervento che non riguarda l’ente pubblico ma un’azienda privata”.

Il tema della discussione è stato poi ampliato alla viabilità su corso Roma nel suo complesso, visto che i consiglieri di minoranza avevano richiesto di conoscere i dati dei flussi veicolari.

Il sindaco ha fornito i dati che gli sono pervenuti dagli uffici competenti e che registrano circa 2200/2300 passaggi nelle ore di punta al mattino (7,30-8-30) e serali (17,30-18.30).

A margine della questione è stata anche affrontata la questione dei lavori in corso alla stazione ferroviaria.

Alle opposizioni che chiedevano informazioni, Demaria ha spiegato di aver ricevuto rassicurazioni dalle Ferrovie che entro la fine dell’anno la parte alta dell’immobile (tetto, facciata superiore e orologio) sarà ultimata, mentre per vedere la conclusione dell’intero restyling bisognerà attendere l’estate 2027.