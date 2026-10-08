Continuano i laboratori di cittadinanza ed educazione ambientale a Prazzo

Ancora un doppio appuntamento laboratoriale quello di sabato 10 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00 che si terrà presso le ex scuderie di Prazzo Inferiore, con il laboratorio di Educazione Ambientale ed il laboratorio di Cittadinanza.

Il Laboratorio di Educazione Ambientale si soffermerà su un importante tema: “L’ambiente attraverso l’obiettivo” : il ruolo della fotografia come strumento di racconto, conservazione e citizen science. Si descriveranno le regole base di composizione fotografica con lo smartphone e come raccontare una storia ambientale attraverso uno scatto: una breve presentazione della natura dietro lo scatto con riflessioni su ciò che si vuole comunicare. Dopo una presentazione teorica il docente dott. Astesano Loris condurrà la parte pratica in esterno con l’esplorazione degli spazi esterni con l'obiettivo di scattare delle foto ad un dettaglio di natura.

Il Laboratorio di Cittadinanza a tema “Cittadini del Futuro” riprenderà le opportunità offerte dall’uso strategico degli strumenti digitali, quali la piattaforma Giovani 2030 e la Carta Giovani Nazionale.

Il percorso, avviato attraverso una mappa concettuale collettiva per indagare il significato profondo dell'essere un giovane cittadino oggi, stimola il dibattito e la riflessione sull'importanza fondamentale di informarsi e di saper accedere alle risorse pubbliche disponibili a livello locale, nazionale ed europeo.

Durante la sessione, il relatore arch. Melanie Muller guiderà i partecipanti alla scoperta delle modalità di attivazione dello strumento, dei limiti d'età e dei benefit concreti nei settori chiave della cultura, della mobilità, dello sport e della formazione, digitalizzando così il concetto stesso di cittadinanza.

La partecipazione ad entrambi i laboratori è gratuita - Gradita la prenotazione

Per info e iscrizioni: Centro Servizi_AFP Dronero – WhatsApp 388.3704339 o via mail segreteria.servizi@afpdronero

Il Progetto RiattivaMenti: Mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira, è stato presentato dal comune di Celle di Macra in qualità di capofila, con la partecipazione quali partner dei Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo e da Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS, Consulta Giovanile Valle Maira e finanziato dalla Regione Piemonte, con il Fondo delle Politiche Giovanili all’interno dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” ai sensi della L.R. 6/2019

L’attività è organizzata con il supporto del Centro Studi Cultura e Territorio APS e la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.