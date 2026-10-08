Manovra per la Vita, a Cuneo si imparano i gesti che possono salvare un bambino

Domenica 18 ottobre si svolgerà a Cuneo “Una manovra per la vita”, l’appuntamento in piazza con i professionisti della Pediatria e della TIN dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (istruttori certificati SIMEUP - Società italiana di medicina emergenza urgenza pediatrica - una comunità scientifica nazionale dedicata alla cura, alla formazione ed alla ricerca nell’emergenza-urgenza pediatrica) che saranno a disposizione di famiglie, genitori e cittadini per insegnare, attraverso dimostrazioni pratiche, le manovre di disostruzione delle vie aeree, un intervento fondamentale in caso di soffocamento per ingestione o inalazione accidentale di cibo o piccoli oggetti. Gli operatori sanitari mostreranno inoltre le tecniche base di rianimazione cardiopolmonare da eseguire in caso di arresto cardiaco. L'obiettivo è trasferire ai partecipanti competenze pratiche e gesti semplici ma decisivi, da attuare correttamente in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

L’evento si volgerà nell’ambito della Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 in Piazza Galimberti (angolo via Roma) con la collaborazione dei Volontari Abio (Associazione Bambini in ospedale). "Una Manovra per la Vita" ha ricevuto nel corso degli anni riconoscimenti istituzionali e la Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica.