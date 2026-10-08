Revello, installate due nuove stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici

Sono già operative da alcuni mesi e rappresentano un nuovo tassello nel percorso di transizione verso una mobilità più sostenibile.

Sul territorio comunale di Revello sono presenti due stazioni di ricarica per veicoli elettrici, messe a disposizione della cittadinanza e degli automobilisti con l'obiettivo di potenziare l'accesso alla ricarica lungo la Valle Po.

L'Amministrazione comunale ha deciso di richiamare l'attenzione sul servizio, affinché anche chi non ne fosse ancora a conoscenza possa usufruire delle due postazioni, differenti per caratteristiche e modalità di utilizzo.

Le stazioni sono di proprietà del circuito Semm by Iscat, con sede a Saluzzo e già gestore di numerose infrastrutture di ricarica presenti sul territorio della provincia di Cuneo.

"La prima postazione, denominata Revello 1 – spiegano dal Comune - si trova in piazza Regina Maria Josè, nelle immediate vicinanze del Palazzo Comunale.

Si tratta di una stazione di tipo 'accelerata', pensata soprattutto per le soste di alcune ore. È dotata di due connettori Tipo 2, ciascuno con una potenza massima di 22 kW.

La seconda, Revello 2 DC, è invece collocata in piazza San Giovanni Bosco, nel parcheggio antistante il cinema. In questo caso si tratta di una stazione "Fast", progettata per consentire soste più brevi e un rabbocco rapido dell'energia prima di riprendere il viaggio. La colonnina dispone di un connettore CCS Combo 2, con una potenza massima di 30 kW".

L'accesso alle stazioni avviene attraverso le modalità previste dal circuito Semm.

È possibile utilizzare la webApp Thor, effettuando il pagamento digitale tramite carta di credito. Per usufruire del servizio è necessaria la registrazione gratuita sul sito my.thor.tools, seguendo la procedura guidata.

In alternativa sono disponibili le Rfid Card emesse da Semm by Iscat, con credito ricaricabile per le persone fisiche e con fatturazione mensile per aziende e titolari di Partita Iva. Una soluzione particolarmente indicata per gli utenti abituali.

Le tariffe applicate sono quelle previste dal circuito Semm by Iscat: 0,55 euro/kWh per la ricarica accelerata fino a 22 kW presso Revello 1 e 0,65 euro/kWh per la ricarica Fast fino a 30 kW presso Revello 2 DC.

L'Amministrazione comunale ricorda le regole relative alla sosta: "Gli spazi destinati alla ricarica sono individuabili attraverso l'apposita segnaletica verticale e orizzontale e sono riservati esclusivamente ai veicoli elettrici o ibridi durante la fase di ricarica.

Una volta terminata effettivamente la ricarica, il veicolo non può quindi rimanere indefinitamente nello stallo. Nel caso in cui la sosta prosegua oltre il termine della ricarica, è previsto un costo di occupazione dello stallo pari a 2 euro all'ora.

Le due infrastrutture – concludono dal Comune - rappresentano un servizio aggiuntivo per residenti, pendolari e visitatori che percorrono la Valle Po, contribuendo a rendere più agevole l'utilizzo dei veicoli elettrici. Un intervento che si inserisce nell'impegno dell'Amministrazione comunale per una mobilità più attenta all'ambiente e per un territorio sempre più orientato verso un futuro green e sostenibile".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente Semm by Iscat all'indirizzo email semm@iscat.com oppure consultare la sezione dedicata al Circuito di ricarica sul sito di Iscat.