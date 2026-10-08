Santa Vittoria d'Alba, in frazione Cinzano sbarca il Mercatino di Forte dei Marmi

Il "Mercatino di Forte dei Marmi" sbarca a Santa Vittoria d'Alba. L'evento-mercato itinerante nato in Versilia e che porta nelle piazze italiane le eccellenze dell'artigianato e del commercio toscano si terrà sabato 17 ottobre in frazione Cinzano (piazza Europa e via Tanaro).

Dalle ore 8 alle ore 19 sarà possibile gironzolare tra banchi di pelletteria e calzature di alta manifattura, capi in cashmere, stoffe e biancheria per la casa per una giornata di shopping in un'atmosfera simpatica e rilassante.

Appuntamento imperdibile per chi desidera qualità, stile e il fascino autentico di uno dei mercati più iconici d'Italia.