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Eventi | 08 ottobre 2026, 07:53

Fossano, 15 Pro Loco e 15 portate per “Sapori d’autunno”: protagonista Borgo Romanisio [VIDEO]

Weekend ricco di appuntamenti in piazza Dompè, sabato 10 e domenica 11 ottobre, con il percorso gastronomico di prodotti locali curato dalla Pro Loco di Borgo Romanisio: cena sabato dalle 19 e pranzo domenica dalle 11

Il presidente della Pro Loco di Borgo Romanisio Manuel Asteggiano

Il presidente della Pro Loco di Borgo Romanisio Manuel Asteggiano

15 Pro Loco, con tutte le frazioni di Fossano riunite e la Pro Loco di Borgo Romanisio a farne da capofila, attraverso la giovane e intraprendente presidenza di Manuel Asteggiano, in occasione dell’ennesima ricca edizione di “Coloratissimo Autunno”, in programma questo weekend, sabato 10 e domenica 11 ottobre, in piazza Dompé.

Il 15 sarà un numero particolarmente significativo, perché delineerà, per l’appunto, il numero delle portate a base di prodotti locali che saranno servite in occasione del percorso gastronomico “Sapori d’autunno”, rispettivamente con la cena di sabato 10, a partire dalle 19, e con il pranzo di domenica 11, a partire dalle 11.

A illustrarne le caratteristiche è stato il diretto protagonista della kermesse gastronomica, il presidente della Pro Loco di Borgo Romanisio Manuel Asteggiano, nella nostra videointervista, sottolineando anche un altro dettaglio:

Saremo, tra l’altro, nella mattinata di domenica 11 ottobre al fianco della manifestazione della ‘Strafossan’, in occasione della partenza della gara e in qualità di stand che, come Pro Loco di Borgo Romanisio, promuoverà l’evento ‘Coloratissimo Autunno’ e il nostro percorso ‘Sapori d’autunno’”.

IL PROGRAMMA DI “COLORATISSIMO AUTUNNO 2026”

Il programma prevede sabato 10 ottobre, alle 15, l’inaugurazione della mostra-mercato dei prodotti del territorio con Coldiretti, Campagna Amica, Cia e Slow Food Fossano.

Sempre sabato, dalle 15 alle 20, si terrà la mostra-mercato dei prodotti del territorio con Coldiretti, Campagna Amica, Cia e Slow Food Fossano.

Dalle 19 alle 23, cena con il percorso gastronomico “Sapori d’autunno”, con una vasta scelta di fino a 15 portate, a cura del Borgo Romanisio e delle 15 frazioni di Fossano. Alle 21.45, la grande serata danzante.

Domenica 11, dalle 9 alle 18, si terrà invece la seconda giornata della mostra-mercato, con lo show cooking del laboratorio del pesto e degustazioni gratuite di prodotti tipici liguri, fino a esaurimento scorte. Quest’anno sarà presente anche il Comune di Andora.

Dalle 11 alle 16, il pranzo del percorso “Sapori d’autunno”, a cura del Borgo Romanisio e delle 15 frazioni di Fossano. Alle 15.30, degustazione di frutta di stagione a cura di Coldiretti, in collaborazione con ONAFrut. Alle 17, la classica asta benefica della frutta e della verdura esposta, con i fondi devoluti alla Caritas di Fossano.

Durante tutta la mostra-mercato saranno presenti una mostra di frutta e verdura di stagione e laboratori didattici legati alla terra e al miele, a cura di Slow Food Fossano.

Poi una novità voluta da Coldiretti Cuneo e Campagna Amica: “Armonie di frutta e miele”, una degustazione guidata di frutta di stagione e miele, in collaborazione con ONAFrut e Aspromiele, in programma domenica 11 ottobre, dalle 15.30. Per iscriversi alla degustazione è possibile scansionare il QR Code presente sui manifesti che illustrano l’iniziativa.

Infine, un’area ludica con gonfiabili per bambini, offerta gratuitamente dalla Banca CRF – Cassa di Risparmio di Fossano.

Domenica, dalle 7 alle 13, spazio anche al mercatino dei piccoli animali.

GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVISTA A MANUEL ASTEGGIANO:

Cristiano Sabre

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