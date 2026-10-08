Fossano, 15 Pro Loco e 15 portate per “Sapori d’autunno”: protagonista Borgo Romanisio [VIDEO]

15 Pro Loco, con tutte le frazioni di Fossano riunite e la Pro Loco di Borgo Romanisio a farne da capofila, attraverso la giovane e intraprendente presidenza di Manuel Asteggiano, in occasione dell’ennesima ricca edizione di “Coloratissimo Autunno”, in programma questo weekend, sabato 10 e domenica 11 ottobre, in piazza Dompé.

Il 15 sarà un numero particolarmente significativo, perché delineerà, per l’appunto, il numero delle portate a base di prodotti locali che saranno servite in occasione del percorso gastronomico “Sapori d’autunno”, rispettivamente con la cena di sabato 10, a partire dalle 19, e con il pranzo di domenica 11, a partire dalle 11.

A illustrarne le caratteristiche è stato il diretto protagonista della kermesse gastronomica, il presidente della Pro Loco di Borgo Romanisio Manuel Asteggiano, nella nostra videointervista, sottolineando anche un altro dettaglio:

“Saremo, tra l’altro, nella mattinata di domenica 11 ottobre al fianco della manifestazione della ‘Strafossan’, in occasione della partenza della gara e in qualità di stand che, come Pro Loco di Borgo Romanisio, promuoverà l’evento ‘Coloratissimo Autunno’ e il nostro percorso ‘Sapori d’autunno’”.

IL PROGRAMMA DI “COLORATISSIMO AUTUNNO 2026”

Il programma prevede sabato 10 ottobre, alle 15, l’inaugurazione della mostra-mercato dei prodotti del territorio con Coldiretti, Campagna Amica, Cia e Slow Food Fossano.

Sempre sabato, dalle 15 alle 20, si terrà la mostra-mercato dei prodotti del territorio con Coldiretti, Campagna Amica, Cia e Slow Food Fossano.

Dalle 19 alle 23, cena con il percorso gastronomico “Sapori d’autunno”, con una vasta scelta di fino a 15 portate, a cura del Borgo Romanisio e delle 15 frazioni di Fossano. Alle 21.45, la grande serata danzante.

Domenica 11, dalle 9 alle 18, si terrà invece la seconda giornata della mostra-mercato, con lo show cooking del laboratorio del pesto e degustazioni gratuite di prodotti tipici liguri, fino a esaurimento scorte. Quest’anno sarà presente anche il Comune di Andora.

Dalle 11 alle 16, il pranzo del percorso “Sapori d’autunno”, a cura del Borgo Romanisio e delle 15 frazioni di Fossano. Alle 15.30, degustazione di frutta di stagione a cura di Coldiretti, in collaborazione con ONAFrut. Alle 17, la classica asta benefica della frutta e della verdura esposta, con i fondi devoluti alla Caritas di Fossano.

Durante tutta la mostra-mercato saranno presenti una mostra di frutta e verdura di stagione e laboratori didattici legati alla terra e al miele, a cura di Slow Food Fossano.

Poi una novità voluta da Coldiretti Cuneo e Campagna Amica: “Armonie di frutta e miele”, una degustazione guidata di frutta di stagione e miele, in collaborazione con ONAFrut e Aspromiele, in programma domenica 11 ottobre, dalle 15.30. Per iscriversi alla degustazione è possibile scansionare il QR Code presente sui manifesti che illustrano l’iniziativa.

Infine, un’area ludica con gonfiabili per bambini, offerta gratuitamente dalla Banca CRF – Cassa di Risparmio di Fossano.

Domenica, dalle 7 alle 13, spazio anche al mercatino dei piccoli animali.