Una serata per approfondire il dolore pelvico: l'incontro dell'Associazione Italiana Donne Medico a Cuneo

Associazione Italiana Donne Medico – sezione di Cuneo presenta l'incontro "Dolore pelvico: tra sfide e complessità diagnostiche e possibilità di cura", organizzato in collaborazione con il C-LAB della Fondazione Ospedale Cuneo, in programma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 19.30.

La serata sarà dedicata al dolore pelvico cronico, una condizione che può incidere profondamente sulla qualità di vita delle donne, anche giovanissime, interferendo con lo studio, il lavoro, le relazioni e la sessualità. Le difficoltà diagnostiche e la frequente sottovalutazione dei sintomi possono prolungare la sofferenza e ritardare l'accesso a cure appropriate: parlarne significa promuovere consapevolezza, ascolto e una presa in carico tempestiva.

Interverranno tre professionisti dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo:

Dott.ssa Elena Olearo , ginecologa e membro dell'Associazione Italiana Donne Medico Cuneo

, ginecologa e membro dell'Associazione Italiana Donne Medico Cuneo Dott. Alfonso Mollo , anestesista rianimatore, specialista in terapia del dolore;

, anestesista rianimatore, specialista in terapia del dolore; Cecilia Tomatis, ostetrica.

L'incontro sarà moderato da Aureliano Stingi e approfondirà il corretto inquadramento diagnostico, le possibilità terapeutiche e il valore di un approccio multidisciplinare.

La serata offrirà inoltre l'occasione per valorizzare il Santa Croce e Carle come una delle eccellenze piemontesi nella presa in carico delle pazienti con dolore pelvico cronico, grazie all'integrazione delle competenze ginecologiche, anestesiologiche e ostetriche e a un percorso assistenziale attento alla complessità dei bisogni delle donne.