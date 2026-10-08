Unitre Moretta, al via il 27° anno tra cultura, formazione e socialità

Sarà il Centro Cascina San Giovanni, domenica 25 ottobre alle 17, a ospitare l'inaugurazione del 27° anno di attività dell'associazione culturale Unitre di Moretta.

L'appuntamento, a ingresso libero e gratuito, sarà accompagnato dallo spettacolo teatrale 'The Terminal', proposto dalla compagnia La Ribalta di Novara.

"L'inaugurazione – spiegano dal direttivo - darà ufficialmente il via a un nuovo anno accademico caratterizzato da un programma ampio e articolato, pensato per offrire agli iscritti occasioni di formazione, approfondimento, incontro e socialità. Accanto ai corsi ormai consolidati sono previste nuove proposte, iniziative culturali, momenti di intrattenimento e attività ludiche.

Tra le opportunità inserite nel calendario figurano anche la mobilità Erasmus e le gite culturali guidate, pensate per permettere ai partecipanti di conoscere e scoprire le bellezze artistiche e naturalistiche del territorio italiano".

Particolarmente ricca è l'offerta dei corsi, che comprende teatro, canto, lingue straniere, laboratori, arte, disegno e lingua italiana per stranieri, insieme a numerose altre attività rivolte a chi desidera coltivare interessi e passioni, imparare nuove discipline o semplicemente trascorrere del tempo in compagnia.

Gli appuntamenti del lunedì saranno dedicati a incontri e conferenze su temi differenti, spaziando dalla medicina alla filosofia, dalla logica ai documentari di viaggio, fino alla storia e alla cultura piemontese, con ulteriori argomenti che andranno ad arricchire il calendario durante l'anno.

Non mancheranno inoltre le occasioni dedicate al gioco e alla socialità. Tra queste il burraco, rivolto sia ai principianti sia ai giocatori più esperti, oltre a tornei organizzati in collaborazione con altre sedi Unitre.

Proseguono per tutto il mese di ottobre le iscrizioni, che possono essere effettuate presso la sede Unitre di Moretta, ospitata nell'ex foresteria del Santuario, in piazza Carlo Alberto Grosso 3.

La segreteria è aperta il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30, il mercoledì dalle 20,30 alle 22 e il sabato dalle 10 alle 11,30.

Per informazioni su orari, tessere, integrazioni e modalità di iscrizione è possibile contattare l'associazione al 345-5817670 oppure scrivere all'indirizzo info@unitremoretta.com.