Riapre a Busca la ludoteca "Bim Bum Bam"

Sabato 17 ottobre dalle ore 16.30 si terrà la festa di riapertura invernale della Ludoteca "Bim Bum Bam – Il parco giochi al chiuso" e sarà l'occasione per conoscere i nuovi giochi acquistati grazie ad alcune donazioni, e le numerose possibilità di gioco messe a disposizione dei bambini. La ludoteca offre infatti un ambiente attrezzato con giochi e strutture adatte ai più piccoli, in un contesto pensato per favorire il divertimento, la socializzazione e la condivisione.



La ludoteca nasce grazie all'impegno dell'Associazione Crescere ODV-ETS, con il patrocinio e la collaborazione della Città di Busca, e vuole rappresentare un punto di riferimento per i più piccoli e per le loro famiglie, soprattutto durante i mesi più freddi o nelle giornate in cui non è possibile giocare all'aperto.



A partire dall'inaugurazione, la ludoteca sarà aperta il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle 16.30 alle 18.30.



"Bim Bum Bam" si trova in via Carletto Michelis a Busca ed è un progetto che punta a creare un luogo di incontro per bambini e famiglie, dove il gioco possa diventare anche occasione di relazione e crescita.





Per accedere alla ludoteca è importante ricordare di portare le calze antiscivolo.



Per informazioni è possibile contattare l'Associazione Crescere ODV-ETS all'indirizzo crescerebusca@gmail.com.



Appuntamento quindi a sabato 17 ottobre, dalle 16.30, per la festa di apertura della Ludoteca Bim Bum Bam: uno spazio a misura di bambino nel cuore di Busca.