Cosa farò dopo la terza media? A Saluzzo si apre il 10° Salone dell’orientamento scolastico

Si apre domani ( venerdì 9 ottobre) nel percorso espositivo de Il Quartiere (ex Caserma Musso) il 10° Salone dell’Orientamento scolastico, che propone a chi frequenta la terza media e alle famiglie una panoramica allargata dell'offerta formativa degli istituti Superiori del Saluzzese. Una due giorni di incontro con le realtà scolastiche presenti, per facilitare la scelta del dopo la terza media, più consona ai propri interessi e ambizioni.

Quest'anno il salone, sempre coordinato dal Sistema Regionale Obiettivo orientamento Piemonte, si svolge in anticipo rispetto alle precedenti edizioni, volendo essere la prima vetrina di presentazione per i ragazzi, a cui seguiranno nelle diverse scuole, le giornate di porte aperte.

Come tutti gli anni è prevista una grande affluenza da domani venerdì 9 a sabato 10 ottobre nei seguenti orari: venerdì 15 - 18. Sabato 9.45 - 12.45 e 14.30 - 17.30.

Si potrà visitare il Salone in presenza e anche, per ciò che concerne le presentazioni degli Istituti, sul canale YOUTUBE della Fondazione Amleto Bertoni attraverso 1 unica diretta del venerdì pomeriggio .

Le scuole si presenteranno quest’anno nella sala tematica de Il Quartiere- ha annunciato l’assessora comunale Fiammetta Rosso - mentre gli stand si snoderanno nelle antiche scuderie per far largo alla novità di quest’anno: "Lo SPAZIO PROGETTIAMO, un’area dedicata ai genitori per incontrare i referenti del sostegno delle scuole, con uno spazio sensoriale e di quiete dove ragazze e ragazzi possono fare una pausa rigenerante, lontano dal passaggio e dal rumore, dove quindi il confronto è meno disturbato e più sereno".

L'appuntamento saluzzese ormai consolidato, nasce per approfondire, chiarire dubbi, ottenere informazioni e materiali utili alla scelta scolastica; parlare con insegnanti e studenti delle scuole secondarie di II grado e delle agenzie formative; incontrare i mediatori interculturali e linguistici ( di lingua araba, cinese e albanese) presenti entrambi i giorni, in modo itinerante, per accompagnare e guidare.

Molte le novità relative alle Superiori del Saluzzese, già anticipate nella presentazione.

Uno dei plus dell’AFP illustrato dal direttore generale Ingrid Brizio e dal direttore di Verzuolo Laura De Rosa riguarda l'erogazione in modalità duale, ovvero il modello di istruzione e formazione professionale che alterna l'apprendimento teorico in aula con l'attività pratica all'interno di un'azienda: "quindi molta aderenza al lavoro e all’ apprendimento on the job . Inoltre c'è un investimento significativo su un robot e su un cobot di nuova generazione per crescere e far apprendere le nuove competenze richieste dal mondo del welding, sempre in evoluzione". Afp si dichiara molto attenta all’ inclusione dei disabili, alla formazione inclusiva e per tutti.

Paolo Trucco progettista e tutor Cnos Fap, istituto di formazione professionale salesiano anticipa: oltre ai percorsi triennali degli altri anni, operatore del benessere, acconciatura; operatore delle produzioni alimentari-lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno, operatore ai servizi di promozione e accoglienza, la novità è il quarto anno, che in realtà è già partito in questo anno formativo, in sostituzione del tecnico dell'acconciatura ovvero il - Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza – Ricettività turistica. Il percorso dell'accoglienza turistica è anche all'interno di una filiera 4+2 con una scuola statale del territorio".

Il Denina, Pellico, Rivoira - sottolinea il dirigente Danilo Guerra - il polo tecnico professionale dell'area Saluzzese con i suoi quasi 1400 alunni, in forte crescita rispetto all'anno precedente, e i suoi 10 percorsi di studio che spaziano dall'ambito sociale a quello economico.

Per l'anno scolastico 2026-2027 è prevista una novità: gli istituti tecnici assumono la denominazione di "licei tecnologici" e gli istituti professionali assumono la denominazione di "licei professionali". Una nuova denominazione che non snatura la vocazione tecnico-professionale dell'istituto, legata fortemente al territorio, alle attività di formazione scuola lavoro e all'ambito laboratoriale, ma che consente di riconoscere a questi percorsi la complessità del "saper fare" oltre ad allineare il nostro Paese a diverse realtà europee dove non esiste una frattura così netta tra percorsi teorici e tecnico-pratici.

Oltre alla presentazione nella due giorni del Salone dell'Orientamento, l'Istituto tecnico Umberto I sede di Verzuolo: "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" la serata di porte aperte per famiglie è fissata per venerdì 16 ottobre dalle 18 alle 20 presso la scuola - informa Davide Costamagna, direttore della sede verzuolese - Oltre al percorso di 5 anni, ci sarà anche un percorso quadriennale (il cosiddetto 4+2).

Ci sarà un nuovo avvio anche al liceo Soleri Bertoni: riguarda l’attivazione del liceo linguistico internazionale Oxford AQA - ha annunciato la dirigente Alessandra Tugnoli - che approfondisce l’uso della lingua inglese e consente, a chi lo desidera, di acquisire crediti utilizzabili nello studio universitario e per l’inserimento lavorativo. Proseguono inoltre le due curvature del liceo delle scienze umane: musicale e greca classica".

Per la comunità scolastica del Saluzzese, il liceo Bodoni classico e scientifico diretto da Davide Laratore- annuncia l’ingresso dal prossimo anno del nuovo indirizzo S.D.I.A (Scienze dei Dati e Intelligenza Artificiale). "Questo oltre al potenziamento biomedico che già nel presente anno scolastico impegna gli alunni del liceo classico con un’offerta formativa facoltativa, che amplia le conoscenze negli ambiti delle Scienze, della Fisica/Matematica e della Medicina. La scuola accoglie una sfida: affiancare alla solida tradizione liceale uno sguardo concreto verso il futuro. Creare cittadini consapevoli non solo tecnici".

Il professor Andrea Unia responsabile del plesso Alberghiero "G. Paire" di Barge, che ha visto recentemente una nuova crescita con l'inaugurazione della palestra, ad inizio anno scolastico, ha portato lo sguardo sull' offerta formativa sempre in progress e aggiornata per offrire opportunità ai propri studenti, sia sul territorio che a livello internazionale, come possibilità di scambio culturale. E' stato attivato recentemente uno scambio con un liceo linguistico di Friburgo, i cui studenti ( una ventina) saranno a Barge dal 10 al 17 ottobre, per attività di laboratorio nella scuola e sul territorio.

PRESENTAZIONI DELLE SCUOLE

Venerdì 10 ore 15.00 - 18.00

ORE 15.00 Liceo Soleri Bertoni

ORE 15.30 Istituto Denina Pellico Rivoira

ORE 16.00 I.I.S Umberto I Verzuolo Agraria

ORE 16.30 Istituto Alberghiero G. Paire Barge

ORE 17.00 AFP/CNOS - FAP

ORE 17.30 Liceo G.B. Bodoni

Sabato 11 ore 9.45 - 12.45 e 14.30 - 17.30

ORE 9.45 e 14.30 Liceo Soleri Bertoni

ORE 10.15 e 16.00 Istituto Denina Pellico Rivoira

ORE 10.45 e 17.00 AFP/CNOS - FAP

ORE 11.15 e 16.30 Liceo G.B. Bodoni

ORE 11.45 - 15.30 Istituto Alberghiero G. Paire Barge

ORE 12.15 e 15.00 I.I.S Umberto I Verzuolo Agraria

ORARI REFERENTI DEL SOSTEGNO SPAZIO PROGETTIAMO

venerdì 09

dalle 15.00- 16.00 AFP / CNOS - FAP

dalle 16.00- 17.30 Istituto Denina Pellico Rivoira

sabato 10

dalle 09.00 alle 10.30 I.I.S. Umberto I Verzuolo Agraria

dalle 10.30 alle 12.00 Liceo Soleri Bertoni

dalle 14.30 alle 16.00 Liceo Bodoni

dalle 16.00 alle 17.30 Istituto Alberghiero G.Paire - Barge