A Ceresole d'Alba un corso per "mangiare bene come forma di cura"

Prendersi cura delle persone passa anche dalla tavola. È questo il tema del nuovo corso "Mangiare bene è una forma di cura – Corso pratico su come prendersi cura dei soggetti fragili (e non) attraverso il cibo", in programma presso lo spazio Fiordiloto.

Il percorso, realizzato nell'ambito del progetto BenEssere a Ceresole, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, prevede dieci incontri pratici, condotti dalla LadyChef Annamaria Tamasco, che affronterà a ogni appuntamento un tema specifico legato all'alimentazione e alla cura attraverso il cibo. Ogni incontro sarà arricchito da assaggini preparati da Annamaria Tamasco, per trasformare teoria e consigli in un'esperienza concreta e piacevole.

Gli incontri si terranno dalle ore 18.00 alle 19.00, nelle seguenti date:

• giovedì 15 ottobre

• giovedì 22 ottobre

• giovedì 29 ottobre

• gio vedì 5 novembre

• giovedì 12 novembre

• giovedì 19 novembre

• giovedì 26 novembre

• giovedì 3 dicembre

• giovedì 10 dicembre

• giovedì 17 dicembre

Per favorire un confronto diretto e un'esperienza il più possibile partecipata, ogni incontro sarà riservato a un massimo di 20 partecipanti. Al termine di ciascun appuntamento verrà inoltre consegnato un breve vademecum con i principali contenuti e consigli affrontati durante la serata.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e iscrizioni: info@comune.ceresoledalba.cn.it 0172 574135 – interno 2