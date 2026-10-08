Mondovì, "Giolitti Bellisario”: la rappresentativa di Baskin all’apertura dell’anno scolastico al teatro Colosseo di Torino

Venerdì 2 ottobre, presso il teatro Colosseo di Torino, si è svolta la cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2026/2027, promossa dall’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte. Tra i protagonisti dell’evento, dedicato alla musica, alla cultura e alla valorizzazione delle esperienze delle scuole piemontesi, anche la rappresentativa di Baskin dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giolitti Bellisario”, campione nazionale dei “Nuovi Giochi della Gioventù” disputati lo scorso maggio a Roma.

Un riconoscimento importante per gli studenti che hanno avuto l’opportunità di rappresentare l’Istituto in un appuntamento di particolare rilievo per il mondo della scuola piemontese. Nel corso della cerimonia, lo studente Daniel Sedda della classe 3ª B Giolitti è stato intervistato dal direttore generale dell’Ufficio scolastico Stefano Suraniti, raccontando l’esperienza vissuta con la squadra e il significato dello sport come occasione di partecipazione, condivisione e inclusione.

Per il “Giolitti Bellisario” si tratta di un momento di grande orgoglio, che valorizza il percorso degli studenti e testimonia l’impegno dell’Istituto nella promozione dello sport come strumento educativo, formativo e inclusivo.

"Un ringraziamento speciale a chi ha reso tutto questo possibile e a chi continua a credere nei valori dello sport inclusivo sostenendo i nostri studenti – afferma il docente accompagnatore Nicola Berutti –. Ora siamo pronti a tuffarci nel nuovo anno scolastico con la stessa carica e lo stesso spirito di squadra!".

I campioni nazionali del “Giolitti Bellisario”: Noemi Marengo e Lisa Sattragno – 3ª A Giolitti, Daniel Sedda – 3ª B Giolitti, Miriam Faccia – 3ª C Giolitti, Asia Bevacqua, Greta Mauro e Chiara Terreno – 3ª E Giolitti, Eleonora Avesani, Alessandro Fresia, Davide Massano, Francesco Roatta e Aurora Terreno – 3ª G Giolitti, Erik Bertolino – 4ª L IPC.