A Niella Belbo nasce Ca' Balon, il museo dedicato alla pallapugno: il taglio del nastro con il Principe Alberto di Monaco [FOTO E VIDEO]

Uno spazio interamente dedicato alla pallapugno e agli sport sferistici.

Nasce a Niella Belbo "Ca' Balon" un museo gratuito e accessibile a tutti tramite qr code. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale del sindaco Emanuele Sottimano e sostenuto, attraverso il bando Stars di Fondazione CRC e curato nella realizzazione da Luca Giaccone e Guido Mignone.

[Luca Giaccone che insieme a Guido Mignone ha curato l'allestimento museale]

Un momento importante per il Comune dell’Alta Langa, dove oggi, venerdì 9 ottobre, numerose autorità della Granda hanno portato il proprio saluto. Oltre al primo cittadino e al presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola, sono intervenuti il presidente della Provincia, Luca Robaldo; Roberto Bodrito, presidente dell’associazione Turris Piemonte; Davide Falletto, consigliere dell’Unione Montana Alta Langa; Luca Selvini, in rappresentanza della FIPAV; Pedro López Martínez, presidente della FIJB (Fédération Internationale du Jeu de Balle); Lavinia Saracco, rappresentante del CONI Piemonte; Massimo Gula, presidente del GAL Langhe Roero; Renato Sevega, presidente dello sponsor Siscom; e Mariano Rabino, presidente dell’ATL Langhe Roero e Monferrato e il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, presente con i consiglieri Daniele Sobrero e il vice presidente del consiglio regionale, Franco Graglia e l'assessore Paolo Bongioanni.

[Il presidente regionale Alberto Cirio con i bambini delle scuole di Niella e Feisoglio]

Grande attesa poi per il ritorno in Granda del Principe Alberto II di Monaco, che oggi sarà in Piemonte per incontrare tre Comuni appartenenti alla rete dei Siti Storici Grimaldi di Monaco: Cerreto Langhe, Niella Belbo e Novello.

Dopo la visita a Niella per il taglio del nastro a Ca' Balon, il Principe Alberto II raggiungerà Cerretto Langhe, dove inaugurerà una targa sulla facciata della Casa che fu dei Grimaldi. Nel pomeriggio la visita proseguirà a Novello, dove il Castello rappresenterà il momento centrale della tappa.

La rete italiana conta oggi 56 Comuni distribuiti in diverse Regioni, molti dei quali sono piccoli centri che custodiscono un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di grande valore. Proprio per queste realtà, la presenza del Principe rappresenta un'occasione particolarmente significativa per far conoscere territori che difficilmente potrebbero beneficiare di un'attenzione nazionale e internazionale di questa portata.

"La visita di SAS Alberto II, rappresenta per noi un momento di grande rilievo – il commento del sindaco di Niella Belbo Emanuele Sottimano - , avere il Principe e' per noi motivo di grande orgoglio e l'adesione ai Siti Storici dei Grimaldi è una vetrina internazionale che darà una grande visibilità al nostro paese".

"Grande onore per noi! Il bellissimo centro storico del nostro paese, - annuncia il Sindaco di Cerreto Langhe Flavio Borgna - ora rimesso a nuovo, tornerà ad imbandierarsi a festa per accogliere il Principe. Come avvenne con la sfilata storica in primavera di Calendimaggio, quando festeggiammo l’ingresso del paese nei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco".

"La nostra comunità è onorata di poter accogliere Sua Altezza Serenissima in visita ufficiale, - dichiara Marco Pallaro Sindaco di Novello - un momento di grande prestigio che sancisce il legame tra il nostro territorio e il Principato di Monaco, trasformandosi in una straordinaria opportunità e in un autentico valore aggiunto per il nostro Comune. La comunità novellese ha scoperto solo un anno fa le proprie radici storiche legate alla dinastia dei Grimaldi, e oggi ha finalmente l’onore di accogliere il Principe Alberto II".