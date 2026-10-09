Il coro polifonico Monserrato porta a Cuneo "Dieci modi per sbagliarsi"

Il Coro Polifonico Monserrato invita il pubblico a scoprire “Non è come sembra – Dieci modi per sbagliarsi”, in programma domenica 18 ottobre alle 17 presso il NUoVO Cuneo – Centro Civico, Sportivo e Culturale, in via Parco della Gioventù, a Cuneo.

Questo concerto nasce da un'idea semplice, ma affascinante: ci sono canzoni che giocano a nascondersi. Brani che hanno un titolo capace di evocare un'immagine, mentre la musica ne racconta un'altra completamente diversa. Melodie solenni che celano storie profane, oppure ritmi apparentemente leggeri che custodiscono racconti dolorosi di solitudine, tradimento e sofferenza. A volte, semplicemente, la musica prende una strada che non ci aspettiamo.

Il programma si sviluppa attraverso dieci brani molto diversi tra loro, legati da un unico filo conduttore: l'illusione.

Il contrasto può nascondersi ovunque: nelle parole, tra le note, nella storia originale del brano o semplicemente nel modo in cui siamo sempre stati abituati ad ascoltarlo. Una melodia nostalgica può rivelare una gioia inaspettata, una canzone apparentemente solare può parlare di isolamento, e una ballata d'amore può rivelarsi molto meno romantica di quanto sembri.

Sarà un percorso in dieci tappe per esplorare quanto sia facile lasciarsi ingannare dalle apparenze. Perché, alla fine, la cosa più facile da sbagliare non è un titolo o un significato, ma la prima impressione. La direzione artistica del coro è curata dal maestro Fabio Quaranta.

Ad accompagnare le voci saranno Gianni Giraudo al pianoforte, Massimo Galliano alla chitarra e Massimo Cavallera al basso.

Il concerto si inserisce, inoltre, nel calendario di iniziative con cui il Coro Polifonico Monserrato celebra i suoi 45 anni di attività.

L'evento si svolge nell'ambito degli eventi del Parco Fluviale Gesso e Stura.